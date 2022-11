Ancona, robe da Matti...oli: Imolese battuta di misura

E’ un lampo di Mattioli ad illuminare il “Del Conero” , ed a regalare all’Ancona la terza vittoria interna consecutiva. Arriva alla fine, quando ormai il pareggio sembra aver assunto le sembianze di naturale epilogo della sfida, in primis perché l’Imolese ha soprattutto pensato per la stragrande maggioranza del match a fare opera di resilienza, concedendo pochi spazi senza provare quasi mai a graffiare. A maggior ragione dopo aver subito l’espulsione alla mezz’ora della ripresa di Agyemang, per effetto del secondo cartellino giallo di cui il signor Gemelli di Messina ha fatto nel complesso un uso eccessivo (alla fine saranno ben 9), sanzionando ripetutamente le due squadre nonostante il confronto non sia stato affatto cattivo. Intensità bassa ed emozioni col contagocce nei primi venticinque minuti, in cui sono gli ospiti ad affacciarsi timidamente all’area biancorossa con un colpo di testa fuori bersaglio di Pagliuca su centro di Bensaja. Alla mezz’ora si accende l’Ancona: Rossi, estremo difensore degli emiliani, è provvidenziale prima sul sinistro di Di Massimo e poi al 33’ sul tentativo di Spagnoli il quale, due minuti dopo, è ancora pericoloso sulla torre di Di Massimo seguente al lancio di De Santis, ma il suo lob fa terminare la sfera di poco sopra la traversa.

Il copione non cambia al rientro delle squadre dopo l’intervallo. Ritmi compassati, Imolese sempre attenta a chiudere ogni varco e saltuariamente in avanti (Di Feo si fa vedere prima su punizione e poi finalizzando un invito di Bensaja senza però sorprendere un attento Perucchini). Inizia la girandola dei cambi da ambo le parti, ed al 75’ il primo episodio che cambia il corso della gara, con il rosso mostrato a Agyemang per effetto del secondo cartellino giallo rimediato (il primo risale al 15’ del primo tempo). Di lì a otto minuti prende forma il gol che decide il match: dagli sviluppi di un corner, De Santis spizza di testa sui piedi di Mattioli sul secondo palo che a colpo sicuro sblocca il risultato. Prima del triplice fischio finale, da annotare la parità numerica ristabilita per effetto del rosso a Mezzoni, che raggiunge gli spogliatoi anzitempo per somma di ammonizioni. Successo di misura che mantiene l’Ancona nel compatto gruppone che staziona nella zona alta della classifica. Ed alle porte c’è il severo banco di prova rappresentato dalla trasferta contro una “big” come il Cesena.

Il Tabellino:

ANCONA – IMOLESE 1-0 (0-0 p.t.)

ANCONA: Perucchini, Mezzoni, De Santis, Mondonico, Martina, Simonetti (81’ Pecci), Prezioso, D’Eramo (67’ Paolucci), Lombardi (67’ Moretti), Spagnoli, Di Massimo (67’ Mattioli). All. Colavitto

IMOLESE: Rossi, Zagnoni, Fort, De Vito (79’ Eguelfi), Cerretti, Bensaja (70’ Castellano), Faggi (70’ Zanon), Agyemang, De Feo (79’ Rocchi), Fonseca (61’ Attys), Pagliuca. All. Antonioli

ARBITRO: Gemelli (ME)

ASSISTENTI: Chichi (PA), Asciampremer Ranieri (MI)

RETE: 83’ Mattioli