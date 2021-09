Ancona, il match winner Iannoni: «Iniezione di autostima, godiamoci il momento»

Il suo gol, al settimo minuto, ha consentito all’Ancona Matelica di sbancare con il risultato di 0-1 il Partenio di Avellino avanzando così nel tabellone di Coppa Italia (il 3 novembre, al Del Conero, gli ottavi di finale in gara secca con la Viterbese). Edoardo Iannoni, tra i più positivi quando chiamato in causa nelle prime giornate, si gode il momento e – vista l’assenza per infortunio di Delcarro (sospetto stiramento per lui) – si candida attivamente ad una maglia da titolare per la sfida di campionato con il Pontedera in calendario per domenica alle 17.30 al Del Conero:

«Sono felice sia per la prestazione che per il gol realizzato. E’ stata una bella emozione, non accade tutti i giorni di venire a giocare in un campo così importante e vincere contro una squadra costruita per stare in alto nel suo girone. Ci godiamo il momento e quest’iniezione di autostima che ci sarà utile anche per il campionato». Non manca un pensiero anche sulla tifoseria biancorossa che anche ieri ha seguito la squadra in Campania non facendole mai mancare il suo sostegno:

«Abbiamo una tifoseria straordinaria, anche oggi ci hanno seguito in questa trasferta lunghissima. Era il minimo che potevamo fare per ripagarli».