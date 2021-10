Ancona, Iannoni suona la carica: «A Viterbo non ci faremo trovare impreparati»

E’ tornata a lavorare già da ieri l’Ancona Matelica in vista della sfida di sabato (ore 14.30) a Viterbo control a Viterbese ultima in classifica. In attesa dei rientri, forse da titolari, a centrocampo di Salvatore Papa e Andrea Delcarro a tenere la consueta conferenza stampa di metà settimana è stato il centrocampista Edoardo Iannoni (’01):

«Dispiace per la sconfitta ma ogni partita soprattutto in Serie C ha la sua storia. Gli episodi contano tantissimo e lo abbiamo capito a nostre spese. Adesso dobbiamo ritrovarci perché siamo un po’ stanchi e rientri a centrocampo ci daranno una grande mano. Con la Viterbese mi aspetto una partita difficile, la classifica non rende onore alla loro squadra che è composta da tanti giocatori bravi e pericolosi. Non ci faremo trovare impreparati perché non possiamo permettercelo».

Intanto sul circuito Go2 è attiva la prevendita per il settore ospiti del Rocchi con i biglietti acquistabili sia online sia nei punti vendita autorizzati (tra cui Computer New File di corso Carlo Alberto) al costo di 10 euro più prevendita. I Clubs Uniti Biancorossi Ancona, per l’occasione, stanno allestendo un pullman. Prenotazioni sulla loro pagina Facebook.