Ancona-Gubbio, l'analisi di Donadel: «Sconfitta episodica, abbiamo dato tutto»

E’ un Gubbio che continua a restare indigesto all’Ancona. Gli umbri espugnano il “Del Conero” e rendono amara la “prima” davanti al popolo biancorosso, che si sarebbe immaginato un epilogo diverso sull’onda della convincente prova offerta nella trasferta di Chiavari contro l’Entella. «E’ normale alla vigilia di un incontro immaginarsi cose positive e non negative – dichiara nella conferenza di fine gara Marco Donadel, tecnico dei dorici – e dalle prime dovremo ripartire dopo questa sconfitta, perché ci sono state come ad esempio la solidità difensiva. E questo va detto a prescindere dai due gol presi: un cross dal fondo ed un colpo di testa finito sotto l’incrocio dei pali sono due episodi in 96’ minuti di partita, di fatto le uniche conclusioni verso la nostra porta in una partita combattuta, nella quale abbiamo costruito diverse opportunità per segnare e ci saremmo anche conquistati un rigore che non ci è stato però concesso e su cui non ho voglia di soffermarmi. Ci sarà chiaramente da lavorare, anche sull’aspetto mentale perché è già la seconda volta che subiamo il gol del pareggio poco dopo essere passati in vantaggio, ed è una cosa che non deve succedere più. Ma analizzando la gara, ritengo sia un passo falso episodico, frutto di situazioni sfavorevoli: non è la fine del mondo e non è tutto da buttare, chiaramente ci dispiace, ma bisogna mantenersi lucidi, non abbattersi, e tornare ad allenarci con la consapevolezza che bisogna crescere e migliorare».

L’allenatore biancorosso parla anche del cartellino rosso seguente all’episodio del fallo di mano in area non sanzionato dal fischietto del match («La mia visuale era perfetta, ho visto il tocco ed ho protestato ma senza esagerare né nell’atteggiamento né con le parole») e di quello di cui l’Ancona necessita maggiormente nell’immediato. «Ci manca la capacità di giocare sotto pressione – dice Donadel – ma anche l’attitudine a sfruttare nel modo corretto le situazioni pericolose che creiamo, una problematica presenta anche lo scorso campionato. Il Pineto? Altra gara complessa, ma è bello avere subito l’opportunità di rigiocare in casa per riscattarci».

«Non eravamo fenomeni dopo Chiavari quando abbiamo tenuto testa ad una squadra come l’Entella, e si è parlato tanto e bene di noi, e non siamo scarsi ora che abbiamo perso con il Gubbio – commenta il capitano biancorosso, Emanuele Gatto – quindi ritengo che si debba continuare a lavorare duramente per correggere quello che non è andato e migliorare. Abbiamo disputato un buon primo tempo, magari senza occasioni molto nitide ma comunque giocato bene, ed un buon inizio di ripresa. Poi un po’ come è capitato a Chiavari, dopo aver preso gol ci siamo disuniti, anche se la voglia di riprendere in mano la partita c’era. Ma sono fiducioso: questo è un gruppo determinato, si vede in allenamento, e non mancherà di dimostrare quanto vale».