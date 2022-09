Ancona, esame Gubbio al Del Conero: Colavitto si affida alle certezze

ANCONA- Con un pensiero rivolto alle vittime dell’alluvione che ha colpito la provincia negli ultimi giorni, oggi pomeriggio (18 settembre) l’Ancona scenderà in campo al Del Conero contro il Gubbio (14.30). Tempo di primi esami per i dorici che avranno la possibilità, dinanzi ad un avversario ostico come quello eugubino guidato da mister Piero Braglia, di pesare le proprie ambizioni da sviluppare poi nel corso del campionato:

«Per noi che abbiamo esordito di lunedì, e a Pesaro giocheremo di sabato, i tempi sono ancora più compressi – ha spiegato il tecnico biancorosso Gianluca Colavitto - Ho la fortuna di allenare dei ragazzi concentrati, in grado di tenere alta l'attenzione. Del resto sul calendario non possiamo incidere. Braglia è un tecnico vincente, una sicurezza in questa categoria. Stringergli la mano per me sarà un onore. Il Gubbio ha allestito un organico di valore. Noi però abbiamo le idee chiare su come affrontarlo. La differenza la faranno come al solito le motivazioni. Ho detto ai miei che se non si entra in campo con la testa giusta si può perdere anche con i ragazzi della Primavera».

Per quel che concerne la formazione si va verso la riconferma dell’undici che, mercoledì, ha piegato 2-0 il Fiorenzuola. Prima del calcio d’inizio sarà osservato un minuto di silenzio in memoria delle vittime del maltempo che si è abbattuto sulle Marche.

PROBABILI FORMAZIONI

ANCONA (4-3-3): 32 Perucchini; 94 Mezzoni, 19 Mondonico, 5 Bianconi, 3 Martina; 18 Paolucci, 8 Gatto, 18 Simonetti; 17 Moretti, 9 Spagnoli, 10 Di Massimo A disp: 12 Vitali, 1 Piergiacomi, 70 Barnabà, 76 Fantoni, 4 De Santis, 28 Brogni, 23 D’Eramo, 7 Lombardi, 27 Pecci, 72 Mattioli, 96 Prezioso All. Colavitto

GUBBIO (4-2-3-1) 12 Di Gennaro; 21 Corsinelli, 15 Signorini, 5 Redolfi, 4 Bonini; 25 Toscano, 8 Rosaia; 30 Arena, 28 Spina, 10 Bulevardi; 9 Vazquez. A disp. 22 Meneghetti, 19 Morelli, 3 Semeraro, 90 Portanova, 20 Tazzer, 17 Francofonte, 33 Vitale, 11 Di Stefano, 99 Artistico, 18 Mbakogu. All. Braglia.

Orario: 14.30

Stadio: Del Conero

Dove vederla: Eleven Sports / Sky Diretta Gol

Arbitro: Andreano di Prato