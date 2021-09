Pari e patta, Grosseto e Ancona non si fanno male: allo Zecchini termina 0-0

Nell’anticipo della terza giornata di campionato i dorici non vanno oltre il pareggio sul campo del Grosseto conquistando un punto importante per muovere la classifica. Mercoledì l’impegno in Coppa Italia con l’Avellino

Non vanno oltre lo 0-0 Grosseto e Ancona Matelica che nell’anticipo della terza giornata del campionato di Serie C si dividono la posta in palio. Una partita che non è stata avara di emozioni con occasioni da una parte e dall’altra. I dorici possono recriminare per un paio di contropiedi non finalizzati da Sereni e Del Sole mentre i padroni di casa hanno fatto registrare due traverse colte rispettivamente da Dell’Agnello e Moscati. Mercoledì la formazione di Gianluca Colavitto sarà di scena in Coppa Italia al Partenio di Avellino alle ore 17.

GROSSETO – ANCONA MATELICA 0-0

GROSSETO (4-3-1-2): Barosi; Raimo, Ciolli, Siniega, Semeraro; Vrdoljak (Dal 21st Fratini), Cretella, Serena (Dal 10st Piccoli); Marigosu (Dal 10st De Silvestro); Arras (Dal 10st Moscati), Dell’Agnello (Dal 30st Scaffidi) All. Magrini

ANCONA MATELICA (4-3-3): Avella; Tofanari, Iotti, Masetti, Maurizii; D’Eramo (Dal 15st Sabattini), Papa (Dal 15st Gasperi), Delcarro; Del Sole (Dal 27st Rolfini), Faggioli, Sereni All. Colavitto

Arbitro: Calzavara di Varese

Note: Ammoniti Semeraro, Papa, Sabattini, Gasperi, Delcarro; Angeli 3-3, Recuperi 2’ + 5’, Spettatori 1310 di cui 820 abbonati