Ancona e Gls Dorica, ufficiale la collaborazione all’insegna del settore giovanile

ANCONA- La famiglia biancorossa si allarga ancora con una nuova collaborazione. L’U.S. Ancona, infatti, ha trovato l’accordo con la Gls Dorica: «E’ un partner che rafforza il nostro legame con la città di Ancona – ha detto il Responsabile del Settore giovanile, Leonardo Scodanibbio – con una realtà che può vantare strutture bellissime e numeri importanti. Sono passaggi fondamentali che danno forza e futuribilità alla nostra vision. Siamo convinti di poter fare un buon lavoro insieme».

Sulla stessa lunghezza d’onda pure il vicepresidente della Gls, David Urbinati: «Siamo orgogliosi di aver trovato l’intesa con l’Ancona – ha ribadito - Il nostro è un percorso di crescita rivolto ai giovani e siamo onorati di poterlo fare accanto alla società biancorossa, con la quale il club di Torrette aveva collaborato già in precedenza. Mi preme ringraziare Matteo Bartoloni, responsabile delle società affilate dell’Ancona, che essendo cresciuto e formatosi calcisticamente nel nostro quartiere, ha lavorato affinché l’accordo potesse decollare. Sono convinto che ne beneficeranno i tanti ragazzi del nostro territorio».

La chiusura è proprio di Bartoloni: «Sono davvero orgoglioso, la Gls è una delle società della zona più organizzate a livello di settore giovanile. A Torrette sono nato e al campo sportivo “Giuliani” ho iniziato a giocare a calcio quando ero bambino; il responsabile Gianfranco Paolini è stato uno dei miei primi allenatori e con David Urbinati c’è un’amicizia di lunga data. Hanno riportato entusiasmo e si sono consolidati come punto di riferimento imprescindibile per i giovani e per le famiglie a nord di Ancona. Hanno la volontà di continuare a crescere e condividere opportunità di confronto e formazione. Sono molto felice di poter condividere il nostro progetto anche con loro».