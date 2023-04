Colavitto e Ancona al passo d'addio: si attende l'annuncio ufficiale

Fine della corsa. Sembra davvero questione di ore l’annuncio del divorzio tra l’Ancona e Gianluca Colavitto. Il tecnico di Pozzuoli, legato peraltro alla società biancorossa da un altro anno di contratto, paga le difficoltà emerse negli ultimi due mesi, che hanno portato i dorici a fare i conti con una frenata che sta compromettendo quanto di buono fatto nei mesi precedenti. Perché questo 2023 ha messo in mostra un’Ancona a due facce: quella in grado di arrivare addirittura a fare un pensierino al terzo posto, distante appena due lunghezze al termine del filotto di sei vittorie e due pareggi culminato col 2-1 alla capolista Reggiana del 12 febbraio scorso, e quella degli ultimi due mesi. Da carnevale in avanti la squadra biancorossa non è stata più in grado di ritrovare continuità sotto il profilo dei risultati, palesando anche evidenti limiti caratteriali, emersi in particolare nelle difficoltà a reagire adeguatamente al cospetto delle difficoltà ma anche nel nervosismo che ha avuto come conseguenza errori e cartellini – anche rossi – evitabili.

Il tecnico Colavitto ha più volte sottolineato come siano stati gli episodi sfavorevoli a far infilare quest’Ancona, da ricercare negli infortuni fisici, in qualche svista arbitrale e più in generale in una ruota che non ha mai girato in un senso favorevole. Sarà anche così, ma intanto contro l’Olbia in casa ed a Lucca è stato Simonetti nel finale a mettere una pezza evitando la sconfitta, compito poi svolto da Paolucci contro la Carrarese, a Fermo è arrivata la sconfitta in un derby giocato per un tempo in superiorità numerica, per non parlare dei fallimentari scontri diretti casalinghi (perso malissimo contro l’Entella e di misura contro il Cesena). Alla fine, con il fondo toccato ad Alessandria, i punti nelle ultime dieci uscite sono stati appena sette, una media più consona ad una formazione che deve mantenere la categoria, non certo ambiziosa e impegnata a guardare con interesse al piano superiore.

Il cambio di guida tecnica dovrà pertanto assumere i contorni di “sferzata” a beneficio di un gruppo che sembra aver perso fiducia e consapevolezza nei propri mezzi, ma anche per eliminare qualsiasi tipo di alibi ad una squadra che adesso è chiamata a dare tutto nella volata conclusiva. Colavitto prenderà commiato dall’Ancona dopo essersi complessivamente seduto sulla panchina biancorossa 80 volte, con un score complessivo di 34 vittorie, 19 pareggi e 27 sconfitte. Le redini del gruppo verranno prese con ogni probabilità da Donadel: con l’augurio che il numero di partite che il mister veneto dovrà affrontare alla guida dei dorici sia il più elevato possibile.