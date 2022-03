Fermana-Ancona, il derby accende la domenica: tra i dorici riecco Rolfini

Quasi tutto pronto per domani alle ore 14:30 quando allo Stadio Bruno Recchioni si troveranno di fronte Ancona Matelica e Fermana. Nel match di andata, lo scorso ottobre, furono i gialloblù ad imporsi al Del Conero grazie alle reti di Pannitteri e Frediani:

«Dovremo scendere in campo con la mentalità giusta, la nostra mentalità – ha dichiarato mister Colavitto al termine della rifinitura – quella di una squadra che in questi mesi ha costruito un percorso importante che ci ha permesso di raggiungere la salvezza alla venticinquesima giornata. Abbiamo grande rispetto della Fermana. Siamo consapevoli che domani sarà una gara difficile e sentita. Sappiamo che anche la componente agonistica avrà il suo peso – ha proseguito il tecnico – ma noi dobbiamo affrontare allo stesso modo qualsiasi avversario, attraverso la nostra idea di calcio, coltivata e portata avanti sin dallo scorso luglio. Come sempre dovremo onorare la maglia che indossiamo e cercare in tutti i modi di dare soddisfazione ai nostri tifosi che come sempre anche a Fermo ci saranno vicini e ci faranno sentire tutto il loro sostegno. Ne abbiamo bisogno ed auguriamo a loro a noi stessi di essere felici domani sera».

Di seguito l’elenco dei giocatori convocati: Avella, Bianconi, D’Eramo, Del Sole, Delcarro, Di Renzo, Gasperi, Iannoni, Iotti, Masetti, Maurizii, Moretti, Noce, Palesi, Papa, Piergiacomi, Rolfini (che rientra dopo aver scontato il turno di squalifica, ndr), Ruani, Sabattini, Sereni, Tofanari, Vitali, Vrioni. Squalificato Faggioli. Al posto del terzo portiere Canullo, infortunatosi nei giorni scorsi al polso, è stato convocato il terzo portiere, classe 2004, Alessio Piergiacomi, proveniente dalla Primavera, che prenderà il numero 35.