Ancona-Entella, la presentazione di Colavitto: «Inizia un nuovo campionato»

Dopo l’Ancona versione Colavitto 2.0, l’inizio del 2024 vede i biancorossi in campo in una versione con l’aggiornamento fornito dal mercato. Stessi obiettivi, da raggiungere con l’apporto di alcune pedine rientrate in riva all’Adriatico, secondo una sessione invernale di trattative portate avanti e concluse, frutto del lavoro combinato tra lo staff tecnico e quello dirigenziale. E’ un giro di boa che trova l’Ancona in una posizione di classifica da migliorare, e con un successo che manca da diverse settimane che deve essere centrato per cominciare col piede giusto questa seconda metà di regular season.

«Inizia un nuovo campionato – dice il tecnico Gianluca Colavitto – con nuove dinamiche, per noi come per tutte le squadre del girone, ma le difficoltà ci saranno sempre, perché bisogna cercare di vincere e non è una cosa semplice. I nuovi non hanno avuto difficoltà, perché sono ragazzi che già conoscevo, loro mi conoscono e sanno quello che voglio, quindi è come se non li avessi mai lasciati, mentre ho avuto modo di conoscere Giampaolo, che è un bravo ragazzo. Li ho visti bene, non so se partiranno dall’inizio, ma già il fatto che sono allenati e motivati è un’ottima cosa, sia dal punto di vista fisico che motivazionale: tutti daranno il loro contributo. Il fattore umano è fondamentale, sono rientrati calciatori, uomini che per noi si buttano nel fuoco, è questo quello di cui ho bisogno oggi. A me servono ragazzi che non facciano capricci quando vengono sostituiti. Non esiste: questo l’ho visto troppo spesso quest’anno ad Ancona. Noi dobbiamo gioire per le vittorie e stare male per le nostre sconfitte. Tutti insieme».

Il “Comandante” fa il punto sulle convocazioni («Cioffi non ci sarà, Gatto e Paolucci sono invece recuperati, in lista non saranno presenti Nador, Peli e Kristoffersen») e accende i riflettori sulla squadra ligure che sarà di scena al “Del Conero”. «La mia attenzione è esclusivamente per la partita di domani – commenta l’allenatore dei biancorossi – e ci teniamo, pur sapendo che non è un confronto semplice. Bisogna guardare avanti, senza focalizzarsi su quello che è stato: ci aspetterà una gara contro una signora squadra, che sta avendo continuità di risultati e di rendimento e per la quale nutriamo grande rispetto: è su quello che devo concentrarmi. Ho le idee molto chiare su dove sto e su chi alleno: ci stiamo muovendo all’insegna di questa chiarezza, poi sarà il campo a decretare se abbiamo fatto bene o male».

Una battuta anche sul mercato. «A quello ci pensa il direttore: le mie idee le ho espresse al club e la società mi sta appoggiando, nel rispetto delle varie componenti. Il filo diretto che ho avuto col Presidente Tiong è stato schietto e questo rafforza anche il lato motivazionale di un allenatore. Questa è un’annata particolare: siamo arrivati in una fase in cui punti peseranno sempre di più, mi auguro che la squadra riesca a fare un percorso positivo e che ci porti al riscatto – conclude Colavitto – riuscendo a mantenere un patrimonio importante, ovvero la categoria. Dopo faremo le valutazioni del caso».