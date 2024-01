Alla scoperta dell'Entella, prossimo avversario dell'Ancona

Fondata nel 1914, la Virtus Entella – la cui denominazione è mutata nel tempo, anche per via di fusioni societarie – costituisce una delle realtà della città metropolitana di Genova, la quale detiene il record di quattro squadre professionistiche di cui almeno una per categoria (Genoa, Sampdoria e Sestri Levante-Virtus Entella). Domiciliati a Chiavari, i biancocelesti hanno raggiunto per la seconda volta nella loro storia la Serie B proprio in occasione del centenario, con un...sali-scendi dalla serie cadetta in LegaPro che ha caratterizzato l’ultimo decennio. Nel Girone B della nuova Serie C la squadra ligure ha centrato due ottimi piazzamenti al termine della regular season delle ultime due stagioni (quarto e terzo posto) per poi terminare la corsa nei play-off promozione al secondo turno.

Quella della squadra ligure in questo torneo è stata a tutti gli effetti una partenza sulle...montagne russe. Tante le difficoltà affrontate in avvio, con due punti nelle prime sei uscite – ed in mezzo anche l’esonero del tecnico Gennaro Volpe, sostituito da Fabio Gallo – a cui hanno fatto seguito quattro settimane all’insegna del riscatto, con cinque vittorie in sei incontri tra inizio ottobre ed inizio novembre (unico k.o. al “Curi” di Perugia) tra cui anche quella che ha permesso di superare il secondo turno della Coppa Italia, da cui l’Entella è stata poi estromessa cedendo in casa al Pontedera. Oltre ad essere la squadra che ha totalizzato meno pareggi in tutti il girone C – solamente tre – la formazione di Chiavari palesa anche diversi limiti in zona gol: appena diciassette quelli realizzati (solo Lucchese, Spal e le ultime della classe Olbia e Fermana hanno fatto peggio), sebbene tale sterilità sia stata in parte compensata da una buona solidità difensiva.

Ecco così che a detenere il titolo di bomber della squadra è il difensore centrale Federico Bonini (classe 2001, una breve apparizione anche in Serie A con la casacca del Bologna), a quota tre reti insieme al trequartista Lorenzo Meazzi, suo coetaneo e con quasi 150 gettoni collezionati in maglia Virtus considerando anche la trafila nel settore giovanile. E chi invece nelle intenzioni della società avrebbe dovuto garantire efficacia realizzativa sta latitando, come quel Claudio Santini che l’anno passato a Rimini ne fece 20 in 35 partite, e un Luca Zamparo distante dai 18 di Reggio Emilia (dove ha militato nel 2021/2022) ma anche dai tredici timbrati la stagione scorsa in Liguria. Interventi sul mercato sono previsti, come peraltro per la quasi totalità delle franchigie di LegaPro: hanno già salutato la compagnia Mosti e Lancini, ma non saranno i soli (sull’elenco partenti dovrebbe esserci ancora quel Faggioli ex dell’Ancona, accostato proprio al club dorico) in quello che dovrebbe essere un lavoro di restyling piuttosto profondo, il quale modificherà le sembianze del roster dei “diavoli neri”.