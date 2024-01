Ancona, che sia "buona la prima" nel nuovo anno: Entella da battere per interrompere il digiuno

Dopo lo scivolone di Lucca, che ha spalancato le porte ad un Natale penitenziale in termini di punti – e di classifica – l’Ancona avverte la necessità di riempirsi, adeguatamente, lo stomaco. Il bottino pieno, infatti, manca ormai da quasi due mesi: era il 18 novembre ed i biancorossi di mister Colavitto si imposero 2-0 nel derby contro una lanciata Recanatese. Da allora, solo due punti in cinque uscite: pochi in relazione alle aspettative e per evitare di scendere pericolosamente in graduatoria. La dirigenza non ha certo trascorso le feste con le mani in mano: nel breve volgere di pochi giorni ha regalato al “Comandante” quattro pedine, tre delle quali già allenate dal mister campani nella passata stagione prima dell’esonero. Cosa che dovrebbe velocizzare l’innesto delle new-entry – che, a parte Giampaolo, per l’appunto tanto “new” non sono – all’interno dei meccanismi del gioco. Al “Del Conero” intanto c’è quell’Entella che ha approcciato al torneo con tante ambizioni e pochissimi punti, ma strada facendo ha trovato un po’ di continuità di risultati buona per risalire la china e riaffacciarsi alla zona play-off.

Le probabili formazioni

Tutti e quattro degli acquisti del mercato di gennaio reclamano spazio nell’undici che scenderà in campo al “Del Conero”. In attacco i problemi muscolari di Cioffi – verso il forfait – concedono una chance a Moretti nel tridente che si completerà con Spagnoli ed Energe, con Giampaolo utilizzabile in corso d’opera. A centrocampo, capitan Gatto sembra aver smaltito la sindrome influenzale che lo aveva fermato in settimana, mentre Paolucci appare recuperato dopo le ultime sedute differenziate: saranno loro a formare la mediana insieme a Coli Saco, e Prezioso eventualmente pronto a scendere in campo dal 1’ in caso di forfait last minute. Ballottaggi anche nella linea difensiva che proteggerà Perucchini: sul versante sinistro duello per una maglia tra Agyemang e Martina, mentre Mondonico insidia la titolarità del binomio centrale Cella-Pellizzari, mentre a destra dovrebbe posizionarsi Clemente.

I “Diavoli Neri” dovranno fare a meno di Santini e Clemenza, defezioni che assottigliano le scelte in attacco di mister Gallo, il quale dovrebbe puntare su Zamparo e Faggioli (Disanto è dato in uscita in questa finestra invernale di mercato) con il jolly Tomaselli fruibile come alternativa. Nella difesa a protezione di De Lucia si candidano Parodi, Manzi e Bonini – panchina per Sadiki – mentre sui binari laterali si muoveranno Di Mario e Zappella. Nel cuore della mediana sicuri dal 1’ Corbari e Petermann, l’altro posto sarà del vincitore del serrato ballottaggio tra Meazzi – leggermente favorito – Tascone e Lipani.

Ancona-Entella, i precedenti

Il pareggio dell’andata – scaturito dopo il botta-risposta tra Spagnoli e Meazzi nella seconda metà di gara – ha interrotto un prolungato digiuno dell’Ancona, che nei due precedenti campionati era restata sempre a bocca asciutta nelle sfide contro i biancocelesti. Dopo la sconfitta 2-0 al Comunale di Chiavari di agosto 2016 – nel confronto valevole per il secondo turno di Coppa Italia – i biancorossi hanno infatti perso 3-1 a novembre 2021 davanti al pubblico di casa e quattro mesi dopo nel return match in Liguria (successo per 2-0 dei padroni di casa). Ugualmente poco fortunato il doppio incrocio dello scorso torneo: sconfitta in trasferta 3-2 ad ottobre (con tre reti subite negli ultimi venti minuti, dopo il primo tempo chiuso avanti 2-0 grazie alla doppietta di Di Massimo), cappotto in casa con il 3-0 della Virtus al “Del Conero” a fine febbraio.

Ancona-Entella, dove vedere la partita in tv e streaming

Il match Ancona-Virtus Entella, in programma domenica 7 gennaio allo Stadio “Del Conero” di Ancona a partire dalle 16.15 e valevole per la ventesima giornata di LegaPro, sarà trasmesso in diretta da Sky. La gara sarà visibile sul canale Sky Sport (numero 253 del satellite) ed inoltre in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app, ed in streaming su NOW Tv. Direzione di gara affidata a Fabrizio Pacella di Roma 2, che si avvarrà della collaborazione degli assistenti Matteo Taverna di Bergamo e Davide Merciari di Rimini. Quarto ufficiale: Simone Gavini di Aprilia.