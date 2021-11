L’Ancona non riesce a scuotersi, passa l’Entella: dorici ko al Del Conero

Perde ancora tra le mura amiche, dopo Fermana in campionato e Viterbese in Coppa Italia, l’Ancona Matelica che cede il passo 1-3 all’Entella. In curva nord – con gli ultras dorici che hanno incitato incessantemente gli undici in campo – nella giornata di oggi campeggiava il vecchio striscione dello storico Collettivo in memoria dell’indimenticato Fabio Giovagnoli, per tutti “Favoloso”, scomparso un anno fa (presenti anche delegazioni di tifosi del Genoa e del Cosenza, tifoserie gemellate di quella dorica).

Sul campo il primo episodio da moviola avviene al sesto minuto quando il direttore di gara espelle Diop per fallo da ultimo ma l’assistente di linee annulla il tutto segnalando un fuorigioco (che suscita polemiche visto il tocco di un giocatore dell’Entella). Dieci minuti dopo, sugli sviluppi di altre proteste per la mancata assegnazione di una rimessa laterale, Magrassi sblocca di testa il risultato e centoventi secondi dopo lo stesso centravanti sfrutta un regalo di Vitali per una doppietta personale che ha mandato le formazioni al riposo sullo 0-2. Nella ripresa al quinto, dopo un’azione insistita di Iannoni, Del Sole (che sarà sostituito di lì a poco per un problema muscolare) pesca il jolly che accorcia le distanze restituendo speranze al pubblico anconetano presente in oltre duemila unità. A dieci minuti dalla fine, tuttavia, arriva l’autogol di Iotti che spegne definitivamente le speranze doriche che in campionato perdono la seconda partita interna consecutiva dopo quella con la Fermana.

ANCONA MATELICA-ENTELLA 1-3

ANCONA MATELICA (4-3-3): Vitali; Tofanari, Masetti, Iotti, Maurizii (28st Di Renzo); D’Eramo (28st Delcarro), Gasperi, Iannoni; Del Sole (10st Rolfini), Moretti (28st Faggioli), Sereni All. Colavitto

ENTELLA (4-3-1-2): Borra; Cleur, Coppolaro, Bruno (11st Chiosa), Barlocco; Lipani (22st Di Cosmo), Paolucci, Karic; Capello (22st Morosini); Lescano (37st Pellizzer), Magrassi (11st Merkaj) All. Volpe

Arbitro: Diop di Treviglio

Reti: 16’ e 18’ Magrassi, 5st Del Sole, 35st Aut. Iotti

Note: ammoniti Bruno, Merkaj, Maurizii, angoli 1-7, recuperi 1’+ 5’, spettatori 2100, incasso di 18.787,06 euro