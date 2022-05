Ancona, risveglio amarissimo: l’Olbia vince al Del Conero ed elimina i dorici

ANCONA- Amaro, amarissimo, il risveglio dell’Ancona. Nel primo turno playoff, i dorici perdono 0-2 tra le mura amiche con l’Olbia abbandonando subito il tabellone che, in caso di risultato positivo, avrebbe potuto regalare il derby in trasferta con il Pescara.

Splendida la coreografia della Curva Nord per accogliere i giocatori all’ingresso in campo. Il settore, pienissimo, si è coperto con un immenso bandierone con la dicitura “Ancon Dorica Civitas Fidei”. Del Conero che, nell’occasione, ha fatto registrare il record interno di presenze con 3537 spettatori superando il precedente (3389 contro la Fermana lo scorso 23 ottobre). La prima frazione è da doccia gelata per i biancorossi. Dopo una serie di occasioni non concretizzate, costruite perlopiù sull’asse Faggioli-Sereni, con Rolfini controllato a vista dall’esperto Emerson, è arrivato il vantaggio ospite. A firmarlo il centrocampista Ladinetti, al quarantesimo, con una parabola che ha beffato Avella apparso leggermente fuori posizione. Nella ripresa l’Ancona attacca a testa bassa, sfiora il pareggio (che poteva valere il passaggio del turno), ma in contropiede rimedia anche lo 0-2 con Chierico che è una mazzata durissima.

Da segnalare, dopo il gol dell’Olbia che ha chiuso la gara, qualche momento di tensione in tribuna (erano presenti quattro tifosi ospiti) che non ha prodotto conseguenze per l’intervento di steward e forze dell’ordine. Dopo il triplice fischio la squadra anconetana si è portata sotto la curva per ricevere l’applauso dei suoi tifosi che, nonostante l’enorme delusione, hanno chiuso con grande orgoglio la stagione.

ANCONA-OLBIA 0-2

ANCONA (4-3-3): Avella; Noce (23st Tofanari), Masetti, Iotti, Di Renzo; Iannoni (23st D’Eramo, Papa (32st Moretti), Delcarro; Rolfini, Faggioli, Sereni (23st Del Sole) All. Colavitto

OLBIA (3-5-2): Ciocci; Brignani, Boccia (34st Pinna), Emerson; Pisano (14st Arboleda), Lella (25st Chierico), Ladinetti (34st Giandonato), La Rosa, Travaglini; Ragatzu, Udoh All. Canzi

Arbitro: Carrione di Castellammare di Stabia

Reti: 40’ Ladinetti, 37st Chierico

Note: ammoniti Pisano, La Rosa, D’Eramo, Faggioli, Brignani, angoli 12-3, recuperi 2’+5’, spettatori 3537 per un incasso di 32.419,00 euro