Ancona, al via le grandi manovre. Si comincia dal rinnovo di Donadel

Tutto lascia intendere che si ripartirà...dalla fine. Vale a dire da quella manciata di partite che hanno fatto salire l’indice di gradimento di Marco Donadel, arrivato agli sgoccioli della regular season per sostituire Gianluca Colavitto e capace di pilotare l’Ancona alla fase nazionale degli spareggi di Lega Pro. Non era affatto semplice il compito che il mister veneto era stato chiamato a svolgere in quello che, alla resa dei conti, è stato il suo debutto da primo allenatore di una squadra nel calcio professionistico. Pochi giorni a disposizione per dare una svolta, e risicato il tempo per imprimere il proprio marchio di fabbrica ad una formazione che era pericolosamente scesa in graduatoria fino ad abbandonare ogni speranza di issarsi sul podio.

Eppure, al di là della brutta sconfitta nel derby di Recanati che ha fatto calare il sipario sulla regular season, l’Ancona ha fatto intravedere segnali confortanti, soprattutto sotto il profilo della personalità. Ha concluso il suo cammino negli spareggi promozione da imbattuta, acciuffando nel finale il pari casalingo contro la Lucchese ed espugnando pochi giorni dopo Carrara, per poi venire estromessa dalla fase nazionale dei play-off per via della migliore posizione in classifica del Lecco, contro cui i biancorossi hanno pareggiato sia in casa che in trasferta. Chiaramente, le difficoltà incontrate da Donadel sono le stesse di una dirigenza che ha avuto, in pratica, sei partite per valutare l’operato dell’allenatore. Ma i feedback positivi nell’ultimo mese di stagione avrebbero sortito l’effetto di far pendere l’ago della bilancia dalla parte del tecnico veneto. Al punto che i rumors di mercato non sembrano dare la dirigenza dorica sulla tracce di qualche altro profilo che potrebbe costituire una valida alternativa.

Alle scelte legate alla guida tecnica faranno seguito quelle sul mercato. Sebbene qualche operazione potrebbe assumere un’accelerazione a prescindere, come quelle relativa ai pezzi pregiati dell’organico biancorosso (in primis Simonetti) per cui alcune società di categoria superiore ha cominciato a muoversi. Questa settimana dovrebbe essere quella che schiarirà l’orizzonte dell’Ancona. E darà, così, ufficialmente il via all’allestimento dell’organico in previsione della prossima stagione.