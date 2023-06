Ancona-Donadel, avanti insieme: il tecnico firma fino a giugno 2024

Era nell’aria già da tempo, ma ora arriva l’ufficialità: sarà ancora Marco Donadel a pilotare l’Ancona nel prossimo campionato di Lega Pro. L’allenatore veneto era approdato in riva all’Adriatico nei giorni successivi alle festività pasquali, in sostituzione di Gianluca Colavitto. Ha assunto la guida tecnica della formazione biancorossa per le ultime due partite di regular season (una vittoria contro il Rimini, quindi la sconfitta a Recanati), per poi cominciare l’avventura nei play-off promozione, conclusi da imbattuto (1-1 con la Lucchese, 1-0 esterno contro la Carrarese e doppio pareggio contro il Lecco che ha però permesso ai lombardi di superare il turno).

«Era giusto dare una continuità a quanto impostato dal mister durante la fine della stagione», dichiara il direttore sportivo della società biancorossa, Francesco Micciola. «Donadel è un allenatore giovane – prosegue il direttore sportivo - con ottime idee calcistiche e grande entusiasmo. Sono molto contento di poter contare su di lui e gli daremo tutto il supporto possibile, preparandoci da subito per affrontare al meglio la nuova stagione». Soddisfatto anche Donadel, che ha firmato fino a giugno 2024. «Sono molto contento di continuare il percorso iniziato nel finale di stagione. Ringrazio il Direttore Sportivo Micciola e tutto il club per la fiducia riposta in me».