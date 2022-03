L’Ancona delude con la Viterbese: «Difficile commentare quello che è successo»

ANCONA- Al termine di Ancona-Viterbese, sfida odierna (12 marzo) del campionato di Lega Pro, il tecnico biancorosso Gianluca Colavitto ha parlato in sala stampa commentando la prestazione dei suoi:

«Come faccio a commentare quello che è successo. Gli episodi (riferito al 3-0 annullato a Del Sole dopo essere stato convalidato) incidono sulle partite, le determinano. Noi dobbiamo fare i punti per rimanere in zona playoff, fossimo in lotta per la Serie B si sarebbe trattato d’altro. Questi ragazzi che alleno hanno portato quarantasette punti e hanno sudato la maglia cercando in tutti i modi di portare a casa tre punti. Non addosserò mai la colpa ai miei ragazzi».

Questa, invece, l’analisi del tecnico laziale Alessandro Dal Canto richiamato sulla panchina della Viterbese ad inizio settimana dopo l’esonero del suo predecessore Punzi: «Secondo me abbiamo meritato il pareggio, ho visto una partita in grande equilibrio. Dal campo non si è visto la differenza di classifica che intercorre tra le due squadre e per questo motivo torno a casa soddisfatto. Polemiche per il gol annullato all’Ancona? C’è un evidente fallo di mano di Nando Del Sole».