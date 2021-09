Ancona, sabato al Del Conero arriva la Lucchese: la prevendita viaggia già spedita

Dopo i 2110 spettatori fatti registrare in Ancona Matelica – Pontedera, vinta 2-0 dai dorici con reti di Sereni e Rolfini, sabato sarà tempo di una nuova sfida interna per i biancorossi di mister Gianluca Colavitto. Alle 14.30, infatti, al Del Conero arriverà la Lucchese e l’entusiasmo che si respira in città si sta traducendo in una nuova corsa al biglietto. Sono stati già diversi i tagliandi staccati per la curva nord e la tribuna coperta e, nonostante l’orario non certo comodissimo, diventa facile prevedere un nuovo dato importante alla voce “spettatori”. Nell’ultimo turno, il Del Conero ha fatto registrare il maggior numero di spettatori di tutto il girone B di Serie C superato solamente – prendendo come riferimento tutto l’universo della terza serie nazionale – da Latina e Palermo.

I settori aperti sono quelli di tribuna coperta (1400 posti), curva nord (1500 posti) e curva sud (500 posti) con quest’ultima riservata ai tifosi ospiti che arriveranno dalla Toscana. Il costo è di € 15,00 (più diritti di prevendita) e ridotto Under 18 €7,00 (più diritti di prevendita) per la tribuna coperta, di € 10,00 (più diritti di prevendita) e ridotto Under 18 €7,00 (più diritti di prevendita) per il settore curva nord e di € 10,00 (più diritti di prevendita) e ridotto Under 18 €7,00 (più diritti di prevendita) per il settore curva sud. Tutti i dettagli sui punti vendita del circuito Diyticket sono disponibili sul sito internet dell’Ancona Matelica e sui canali ufficiali del club.