Graffiedi, cuore da ex: «L’anno di Ancona indimenticabile, con il Modena sarà dura»

Una sola stagione, quella che basta per rimanere da sempre nel cuore dei tifosi anconetani. Il doppio ex di Ancona e Modena Mattia Graffiedi, oggi allenatore del settore giovanile del Forlì, ha parlato a Radio Tua in vista della sfida di sabato che vedrà le compagini di Colavitto e Tesser affrontarsi alle 14.30 al Del Conero:

«Ad Ancona è ritornato l’entusiasmo, l’ho visto anche nella trasferta di Cesena con tantissimi tifosi dorici sugli spalti. La squadra è partita benissimo, adesso si sta un attimo stabilizzando ma sa divertire e sa segnare. Sabato sarà durissima, il Modena è un’autentica corazzata di questo campionato».

Sul suo passato all’ombra del Conero invece: «Quella stagione, culminata con la promozione in Serie A (2002-2003, ndr) è stata indimenticabile, la più bella in assoluto vissuta da calciatore dove ho fatto vedere le cose migliori. Il gol che porto nel cuore? Quello al Vicenza in sforbiciata, in quel 3-1 al Del Conero che ci diede il primo posto. Grande merito lo ebbe il compianto Gigi Simoni ad assemblare un gruppo così bello. Fu un anno straordinario dall’inizio alla fine».