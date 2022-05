Stadio del Conero, i Cuba a gran voce: «Vogliamo tornare in Gradinata Maurizio Neri»

ANCONA- «Io e il consiglio direttivo che ho l’onore di rappresentare ci teniamo a ribadire le nostre origini. I Cuba sono nati in gradinata, hanno scritto pagine indelebili di storia in quel settore. Lo chiediamo con decisione, vogliamo tornare nella nostra Maurizio Neri».

La richiesta arriva dal presidente dei Clubs Uniti Biancorossi Ancona, club moderato nato nel 1996 da sempre al seguito del Cavaliere armato, Eros Giardini a margine della cena di fine anno che si è svolta martedì scorso alla presenza dei tesserati dell’Ancona e dell’assessore Andrea Guidotti. La gradinata, inagibile da anni, dovrebbe essere rimessa a norma e poi omologata per tornare ad aprire i battenti. Per quanto riguarda invece l’aspetto sportivo applausi ed elogi per la stagione appena conclusa dai dorici: «E’ un onore ritrovarsi tutti insieme a celebrare una stagione dove l’entusiasmo è tornato di casa ad Ancona. Per questo dico grazie alla società, ai ragazzi, al mister e all’amministrazione comunale ma soprattutto ai tifosi che non hanno mai mollato. Oggi, grazie a Mauro Canil e al nuovo proprietario Tony Tiong possiamo nuovamente vivere il nostro sogno. Sono contento della riconferma di mister Colavitto, gli auguro di rimanere ad Ancona il più a lungo possibile».

Non sono mancati i tradizionali premi consegnati durante la serata. La Coppa Cuba, che premia i più votati dal punto di vista tecnico, ha trionfato Delcarro precedendo Rolfini e Avella. Delcarro ha vinto anche il Core d’Ancona, davanti ai due bomber Rolfini e Faggioli. La coppa Fairplay invece è stata assegnata alla pari ai portieri Avella e Vitali per la grande professionalità mostrata nel corso della stagione dando vita ad una sana e leale competizione sportiva per conquistarsi il posto da titolare.