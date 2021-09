Coppa Italia, Ancona corsara: i dorici sbancano Avellino e avanzano agli ottavi

Con un perentorio 0-1 griffato Iannoni i biancorossi espugnano il Partenio conquistando il passaggio del turno in Coppa che vale l’accesso agli ottavi. Domenica in campionato al Del Conero arriva il Pontedera

Corsara l’Ancona che nel mercoledì di Coppa Italia supera al Partenio l’Avellino con il risultato di 0-1 staccando il pass per gli Ottavi di finale della manifestazione (si giocheranno al Del Conero in gara secca il 3 novembre) contro la vincente tra Viterbese e Turris. Decisiva la rete al settimo minuto di Iannoni bravo ad inserirsi e trovare l’angolo lontano alle spalle dell’estremo difensore irpino Pane. Ottima la gara impostata dagli uomini di mister Colavitto capaci di contenere e ripartire esaltandosi letteralmente in velocità. Domenica, alle 17.30 al Del Conero in campionato, arriverà il Pontedera e si prevede una grande cornice di pubblico complice anche la riapertura della curva nord. Da segnalare l’esordio stagionale per Ruani e Farabegoli. A fine partita festa grande sotto il settore occupato dai tifosi dorici che hanno ricevuto le maglie dei giocatori applaudendoli per la prestazione.

AVELLINO – ANCONA MATELICA 0-1

AVELLINO (3-5-2): Pane; Ciancio (Dal 1st Bove), Sbraga, Scognamiglio (Dal 1st Silvestri); Rizzo, Carriero, Aloi (Dal 1st De Francesco), Matera (Dal 1st Mastalli), Mignanelli; Plescia, Messina (Dal 24st Maniero) All. Braglia

ANCONA MATELICA (4-3-3): Vitali; Noce, Masetti, Bianconi, Di Renzo; Iannoni, Gasperi, Delcarro (Dal 11’Ruani e 35st D’Eramo); Rolfini (dal 24st Faggioli), Moretti, Sereni (Dal 34st Farabegoli) All. Colavitto

Arbitro: Sala di Palermo

Reti: 7’Iannoni

Note: ammoniti Iannoni, Sbraga, Matera, Gasperi, Rolfini, Moretti, Colavitto, Silvestri, Mignanelli; Angoli 7-4; Recupero 1’+ 6’