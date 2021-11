Coppa Italia, l’Ancona all’assalto della Viterbese: al Del Conero riecco Moretti

Vincere per ritrovare il sorriso e per avanzare nel tabellone di Coppa Italia ai quarti di finale. Sono queste le prerogative dell’Ancona Matelica, che darà spazio a chi ha riposato nelle ultime uscite compreso il rientrante post-squalifica Federico Moretti, in campo oggi alle 15 (al Del Conero, prevendita attiva su Diyticket fino alle 14.59 con gli stessi prezzi del campionato) contro la Viterbese. I laziali, per protestare contro i presunti torti arbitrali ricevuti, hanno annunciato di voler schierare una formazione interamente composta da giovani ma vista l’attuale situazione di classifica (ultimo posto) probabilmente lo avrebbero fatto in ogni caso. Dopo il 2-2 di campionato maturato sabato scorso a Viterbo, mister Colavitto ha chiesto ai suoi la giusta attenzione e concentrazione:

«Teniamo moltissimo ad andare avanti in questa manifestazione. Abbiamo fatto sacrifici per arrivare fino agli ottavi e ci teniamo a continuare il percorso. Incontreremo nuovamente la Viterbese che abbiamo affrontato sabato e di cui conosciamo il valore. Noi da parte nostra vogliamo portare a casa il passaggio del turno e metteremo tutto il nostro impegno per farcela. La squadra si è allenata bene, probabilmente domani cercherò di dare spazio ai ragazzi che hanno qualche minuto in meno nelle gambe, ma sono sicuro che tutti faranno la loro parte e daranno il massimo. Anche domani potremo contare sull’appoggio del nostro pubblico, che sappiamo quanto sia importante. I nostri tifosi vincono tutte le partite, sono a punteggio pieno nel nostro girone».

PROBABILI FORMAZIONI

ANCONA MATELICA (4-3-3): 12 Vitali; 33 Noce, 16 Farabegoli, 5 Bianconi, 28 Maurizii; 8 Delcarro, 7 Gasperi, 15 Sabattini; 20 Vrioni, 17 Moretti, 10 Sereni All. Colavitto A disp: 22 Avella, 1 Canullo, 25 Masetti, 6 Iotti, 14 Tofanari, 3 Di Renzo, 23 D’Eramo, 27 Papa, 4 Iannoni, 21 Del Sole, 18 Faggioli, 9 Rolfini

VITERBESE (3-5-2): 1 Daga; 27 Marenco, 85 Pompei, 44 Van Der Velden; 2 Fracassini, 15 D'Uffizi, 24 Zanon, 21 Natale, 20 Ricchi; 10 Simonelli, 9 Capanni. All. Raffaele A disp: 77 Bisogno, 8 Adopo, 5 Urso, 32 Tassi. Alberico, Iuliano, Carannante, Hyka,

Stadio: Del Conero

Orario: 15

Dove vederla: Eleven Sports

Arbitro: Villa di Rimini