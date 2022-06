L’Ancona si congratula con il Città di Falconara: «Sarà un onore ospitare le campionesse di Italia»

ANCONA- Il primo storico Scudetto conquistato dal Città di Falconara in Serie A femminile di calcio a 5 in un Palabadiali gremito all'inverosimile non è passato, ovviamente, inosservato all’intero mondo dello sport marchigiano. L’Ancona, ad esempio, subito dopo il 2-0 rifilato dalle citizens al Pescara in gara-3 che è valso il tricolore, si è voluta complimentare direttamente con le protagoniste attraverso un post pubblicato sulla propria pagina Facebook:

«Congratulazioni e complimenti alla società e alle ragazze del Città di Falconara per la vittoria del campionato nei confronti di Pescara. Sono davvero felice per questi successo. Mi complimento con ogni componente della società - ha commentato la dg Roberta Nocelli- perché vincere non è mai facile. Invito ufficialmente tutti componenti della squadra e del club allo Stadio Del Conero. Sarà un onore ospitarli».