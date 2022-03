L’Ancona compie 117 anni: la celebra una poesia di Gioacchini

L’Ancona, il Cavaliere armato, compie 117 anni di storia. Da quel 5 marzo del 1905 – data in cui fu fondata la squadra cittadina – fino ad oggi tra gioie e delusioni i tifosi non hanno mai smesso di onorare il compleanno della beneamata. Per questo motivo, questa mattina (5 marzo), per celebrare il compleanno la società ha ripreso sui propri canali una strofa della famosa poesia scritta da Eugenio Gioacchini:

“…Io guardo ‘sta cruceta sbruzulosa cun ‘st’anima gentile; cià qualcosa del caratere nostro anconità; rozo de fòra, duro, un po’ vilà ma drento bono, un zuchero, ‘n’amore … ché nun conta la scorza, conta el còre”. E di seguito il pensiero della presidentessa Roberta Nocelli: «Ancona, ho l'onere e l'onore di rappresentarti. Ovunque io vada sento forte la responsabilità, l'amore, il rispetto verso i tuoi simboli, verso la tua immensa storia. Auguri Ancona. La tua, orgogliosamente, Presidentessa».