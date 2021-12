Ancona, proseguono le affiliazioni: nella famiglia dorica anche la Giovane Offagna

Entra a far parte della famiglia Ancona Matelica la Giovane Offagna, altra importante realtà territoriale, che stringe un accordo di affiliazione con la società biancorossa: «Procede a pieno regime il nostro programma di affiliazioni con realtà territoriali – ha commentato il Responsabile del Settore Giovanile dell’Ancona Matelica su Ancona Leonardo Scodanibbio – che contribuiscono a rendere forte, credibile e sostenibile il nostro progetto. Ringraziamo l’Offagna del presidente Andreoli, sicuramente insieme potremo fare un bel lavoro».

«Abbiamo selezionato la Giovane Offagna – il pensiero del Responsabile Società affiliate Matteo Bartoloni– perchè è una società seria, con dirigenti appassionati che hanno voglia di migliorarsi costantemente. Con il Presidente Andreoli e i dirigenti c’è sempre stato un rapporto costruttivo e propositivo. E’ una realtà in crescita, con un buon numero di tesserati di settore giovanile e un bellissimo impianto. Sin dai primi giorni di attività dell’Ancona Matelica la Società ha mostrato interesse a sostenere il progetto, favorendo anche il passaggio di alcuni ragazzi dal proprio settore giovanile al nostro».

«Siamo molto orgogliosi – ha commentato Alessandro Andreoli, Presidente della Giovane Offagna – di far parte di questo progetto. Una collaborazione che permetterà sicuramente ai nostri ragazzi di avere maggiori possibilità di crescita senza dover rinunciare ad allenarsi ‘sotto casa’. Periodicamente osservatori e tecnici dell’Ancona Matelica visioneranno i nostri allenamenti e i nostri ragazzi per valorizzare i più promettenti. Inoltre siamo sicuri che la collaborazione con una società professionistica implementerà tutti i settori della nostra società in termini qualitativi, tecnici e organizzativi. Un altro passo in avanti per un progetto che mette sempre al centro il ragazzo».