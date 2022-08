Ancona, Colavitto tra Siena e futuro: «Peccato non aver giocato la Coppa Italia. Sono soddisfatto dei ragazzi»

ANCONA- Archiviata l’ultima settimana di lavoro, in vista dell’esordio con il Siena in programma lunedì 5 settembre alle ore 20.30 al Del Conero (diretta Raisport), il tecnico Gianluca Colavitto – che oggi, 29 agosto, compie 51 anni – ha fatto il punto della situazione sulla sua Ancona parlando anche di mercato:

«Il Siena? A parte il blasone annovera dei giocatori importanti in rosa, con un allenatore che nel corso degli anni ha dimostrato il suo valore. Ci saranno tante incognite, i toscani sono avversari importanti. Speriamo di arrivare a questo appuntamento nel migliore dei modi. L’unica nota negativa, ma questo è generale, è il non aver disputato la partita di Coppa Italia (il primo turno è stato rinviato dal 21 agosto al 5 ottobre, ndr). Avrei avuto delle indicazioni in più. Partire direttamente con il campionato è un punto interrogativo. Sul mercato - ha concluso il "Comandante" di Pozzuoli - posso dire che sono contento dei ragazzi che ho a disposizione, sono convinto che ci daranno delle soddisfazioni».