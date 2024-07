«Disattesa anche l'ultima proroga per la Cittadella dello Sport». Il Comune chiude i rapporti con l'Us Ancona e riscuote l'assegno cauzionale di 121mila euro

ANCONA – Il tutto era nell’aria da quel funesto martedì 4 giugno. Adesso è anche ufficiale. La cittadella sportiva tanto voluta da tutti, almeno per adesso non si farà. L’amministrazione comunale nella giornata odierna ha dato mandato agli uffici del Patrimonio di revocare la determinazione di aggiudicazione e di incamerare i 121mila euro che erano stati versati come deposito cauzionale dall’Ancona Sports Center Srl. Quest’ultima infatti, una società costituita ad hoc dall’ex presidente dell’Us Ancona Tony Tiong, ha disatteso anche i termini dell’ultima mini-proroga che l’amministrazione aveva concesso, non comunicando il notaio rogante per la stipula definitiva del contratto e soprattutto di versare il milione e trecentosessanta mila euro dovuto per l’acquisto dell’area nota tecnicamente come ‘Lotto 1 area edificabile sita in strada provinciale Cameranense’. Resta pertanto un triplo amaro in bocca a tutti: per la sparizione dell’Ancona dal calcio professionistico, per un’infrastruttura che per adesso torna ad essere un sogno e, di certo non per ultimo, per il bilancio comunale rimasto sprovvisto di una somma importante.

La cronistoria della vicenda

A spiegare tutto è stato questa mattina l’assessore al Patrimonio Angelo Eliantonio, rispondendo a un’interrogazione urgente mossa da Francesco Novelli di Fratelli D’Italia. Il delegato del sindaco ne ha approfittato per fare tutta la cronistoria della vicenda: «Attraverso una determinazione dirigenziale del 9 novembre 2023, avevamo aggiudicato il lotto menzionato. Ciò in base a un iter urbanistico iniziato dalla precedente amministrazione e concluso da questa. Il tutto nel rispetto dei tempi che avevamo concordato con la cittadinanza e la società». Fatta la dovuta premessa l’assessore passa ai dettagli tecnico amministrativi, centrali per capire quanto accaduto in una situazione come questa: «Nell’avviso di asta pubblica era ben specificato che l’aggiudicatario aveva 30 giorni per stipulare il contratto dalla data di ricevimento dell’aggiudicazione definitiva, avvenuta il 29 febbraio 2024. L’Ancona però, il 25 marzo, aveva chiesto come termine finale il 30 giugno con le motivazioni che ormai sapete tutti: prima impegni professionali del presidente Tony Tiong e poi sue vicissitudini personali». Poi il precipizio: «Il 4 giugno invece sapete tutti cosa è accaduto (l’Ancona non si è iscritta in serie C, ndr). In seguito a quell’avvenimento – è sempre Eliantonio che prosegue a spiegare - l’11 giugno abbiamo richiesto alla società di comunicarci il notaio rogante e il versamento dell’importo a saldo, sottolineando che non sarebbero state accolte o autorizzate ulteriori proroghe». Tuttavia «A pochi giorni dalla fine dei termini stabiliti, ci è pervenuta un’ulteriore richiesta di proroga (nel frattempo l’Us Ancona è stata acquisita dall’imprenditore Francesco Agnello pur non essendo iscritta ad alcun campionato e a quanto pare anche l’Ancona Sports Center Srl visto che la richiesta è pervenuta da lui, ndr) di ulteriori 6 mesi. Questa – afferma l’assessore - era per noi irricevibile perché al di là delle motivazioni addotte non era giustificabile l’accoglimento di una richiesta di questo tipo sotto alcun punto di vista. Avrebbe anche creato una lesione ai diritti degli altri che avevano partecipato all’asta l’anno precedente».

Da qui il triste epilogo finale: «Così, in data 11 luglio, abbiamo dato ulteriori 8 giorni per procedere ai seguenti adempimenti: notaio e somma a saldo di 1,36 milioni di euro. Il termine però è scaduto sabato scorso, il 20. E in questi minuti, negli uffici del patrimonio, stiamo procedendo alla revoca della determina di aggiudicazione e all’incameramento del deposito cauzionale pari a 121.000 euro. Questo per mettere fine a una pagina di storia brutta. Orribile non solo per il calcio ma anche per questo Ente. Perché la vecchia Us Ancona ci lascia in dote la prima squadra della città fuori dal calcio professionistico e 1,1 milioni in meno per fare investimenti. Oggi – conclude Eliantonio - si chiude pertanto ogni rapporto con l’Us Ancona».