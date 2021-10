Ancona, cresce l’attesa in vista di Cesena: la curva annuncia il treno

La formazione di Gianluca Colavitto seconda in classifica sarà di scena domenica alle 14.30 a Cesena. In città impazza l’organizzazione della trasferta. La Nord si muoverà in treno alla volta della Romagna

Il secondo posto in classifica, il sapore amarcord di una grande trasferta del passato, la vicinanza e, perché no, la voglia di sognare ancora. Ad Ancona non si parla d’altro che di Cesena-Ancona Matelica in programma domenica alle 14.30 al Manuzzi. In attesa delle ufficialità sui biglietti, di cui si dirà a breve, attese per domani dopo la riunione dell’Osservatorio del Viminale, la macchina organizzativa della tifoseria biancorossa si è già messa in moto. La curva nord ha annunciato di muoversi alla volta della Romagna con un treno invitando la tifoseria a munirsi autonomamente del biglietto per ritrovarsi domenica alle 9.45 in stazione. I club moderati, nella fattispecie Clubs Uniti Biancorossi Ancona e Noi biancorosse si sposteranno in pullman partendo dal Del Conero alle ore 11.

Dovrebbero essere 1200 i biglietti concessi - almeno inizialmente vista la capienza massima del settore di 2500 - alla tifoseria anconetana. I biglietti di "Curva Ferrovia", il settore ospiti, saranno disponibili sul circuito VivaTicket sia online sia nei punti vendita che saranno indicati al costo di 12 euro + diritti di prevendita. Non ci sarà bisogno di alcuna fidelity card in quanto l'Ancona Matelica, a differenza di altre società (ad esempio il Modena), non ha operato alcun tipo di fidelizzazione della propria tifoseria. Confermato, naturalmente, l'obbligo di Green Pass.