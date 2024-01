L'Ancona prova a domare il "Cavalluccio": al Del Conero si presenta la capolista Cesena

La banale constatazione di non aver molto da perdere non è, in questo caso, del tutto corretta. Per l’Ancona al “Del Conero” contro il Cesena ci sono punti in palio, che diventano pesanti se si considera che i biancorossi galleggiano in quel limbo tra la zona play-off e quella play-out che è pericolosamente vicina. Forse meno “decisivi” di quelli che saranno il bottino delle prossime sfide di febbraio contro Juventus Next Gen, Olbia e Vis Pesaro, ma comunque importanti in considerazione della rinnovata spinta delle squadre domiciliate in graduatoria sotto i dorici, cosa che rischia di alzare l’asticella della quota salvezza ed impone di non lasciare nulla di intentato per scavalcarla, pur facendola “ballare” un po’.

Sin qui, i ragionamenti sulla carta. Poi c’è la logica, che fa dei romagnoli (i quali saranno scortati nel capoluogo anconetano da mille tifosi) i veri favoriti del confronto, aspetto che è facile desumere dai numeri: le sedici vittorie ed i cinque pareggi nelle ultime 21 partite sono un ruolino di marcia pazzesco, capace di impressionare ma soprattutto frutto di un’evidente solidità, scaturita da una rosa di qualità superiore rispetto a tutta la concorrenza e, forse, la più attrezzata dell’intera categoria. Ed in questo senso forse sì, il veder affiorare la consapevolezza di partire sfavoriti dal pronostico è quantomeno naturale, ma non deve rappresentare un alibi.

A quest’Ancona si chiede quindi di provarci, di essere “sbarazzina” e di gustarsi questo Cesena imbattibile anche per il piacere di rendere la vita difficile a chi, al momento, si è divertito quasi sempre a rimbalzare chi ha tentato di mettere in discussione la sua supremazia. C’è d’altronde anche l’imbarcata dell’andata a gridare vendetta, quello 0-4 incassato senza tirare in porta. Un motivo in più per approcciare con il giusto atteggiamento a questo Everest da scalare. E chissà che con la spinta del popolo biancorosso, la salita non diventi una missione possibile.

Le probabili formazioni

Solito dubbio in casa Ancona sul modulo che verrà adottato per contrastare la capolista. Si va però verso la riproposizione del tridente con Spagnoli supportato da Cioffi – al rientro dopo i problemi fisici – ed Energe. Il pacchetto arretrato che schermerà Perucchini potrebbe tornare a quattro, con il ballottaggio a destra tra Clemente – rientrato dalla squalifica – ed un Barnabà in ottima forma ed a sinistra Martina favorito su Agyemang, mentre in mezzo si accomoderanno Mondonico e Cella. Con questo schieramento, spazio ad una mediana a tre con il duello tra Paolucci e Basso per una maglia da titolare al fianco di Saco e Prezioso, opzione che prevede il nuovo sacrificio di capitan Basso ed adattabile anche in caso di linea a cinque sulla mediana con la rinuncia ad una punta come visto a Pineto. Altrimenti, con la retroguardia a tre ed il tridente offensivo, dentro Pellizzari come terzo centrale e cuore del pacchetto di mischia presidiato da Saco e Prezioso, con gli esterni difensivi a tutta fascia ed allineati ai centrocampisti.

L’assetto dei romagnoli è piuttosto consolidato, con una difesa a tre davanti a Pisseri che contempla Prestia a governare la retroguardia con Pieraccini e Silvestri braccetti (l’alternativa è rappresentata da Piacentini, complice il k.o. dell’ottimo Ciofi fuori da metà novembre ma che aveva iniziato la stagione con quattro gol ed un assist in tredici gare). Sui binari laterali correranno Adamo (favorito sull’ex viola Pierozzi) e Donnarumma, mentre al centro De Rose sarà affiancato da uno tra Varone e Francesconi. Tra le linee agirà Berti, insidiato da Hraiech rientrato dalla squalifica, davanti spazio al bomber Shpendi il quale dovrebbe agire in tandem con Kargbo, e Corazza pronto a dare man forte a gara in corso.

Ancona-Cesena, i precedenti

Bilancio sostanzialmente in pareggio nei 34 confronti diretti tra le due formazioni disputati dal dopoguerra ad oggi, sempre in campionato con l’unica eccezione del successo romagnolo a settembre ‘85 nel capoluogo dorico, nella sfida valevole per la Coppa Italia. I bianconeri conducono per undici affermazioni a dieci, con il sorpasso avvenuto per effetto dei due successi al “Del Conero” lo scorso marzo e del rotondo 4-0 maturato nella gara di andata di questo torneo all’Orogel Stadium. I pareggi sono tredici, ma negli ultimi vent’anni il segno X è uscito appena due volte, con le reti restate inviolate: a marzo del ‘94 in Serie B a Cesena, e sempre in cadetteria ad ottobre 2009 nella tana dei biancorossi.

Ancona-Cesena, dove vedere la partita in tv e streaming

Il match Ancona-Cesena, in programma domenica 28 gennaio allo stadio “Del Conero” di Ancona a partire dalle 18.30 e valevole per la ventitreesima giornata di LegaPro, sarà trasmesso in diretta da Sky. La gara sarà visibile sui canali Sky Sport Uno (numero 201 e 239 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e su Sky Sport (numero 251 del satellite) ed inoltre in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app, ed in streaming su NOW Tv. Direzione di gara affidata ad Ermes Fabrizio Cavaliere di Paola (CS), che si avvarrà della collaborazione degli assistenti Matteo Pressato di Latina e Giorgio Ermanno Minafra di Roma2. Quarto ufficiale: Giorgio Bozzetto di Bergamo.