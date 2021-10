L’Ancona a Cesena, scattata la prevendita: la società romagnola apre l’intera Curva Ferrovia

Cresce giorno dopo giorno l’attesa per Cesena-Ancona Matelica in programma domenica alle 14.30 al Manuzzi. Da oggi, nel capoluogo e non solo, attraverso il circuito Vivaticket (sia online che nei punti vendita indicati sul sito internet della società biancorossa) sarà possibile acquistare il biglietto per il settore ospiti – la Curva Ferrovia – dell’impianto romagnolo al costo unico di 12 euro più prevendita. La società di casa ha fatto sapere di aver, indipendentemente da quelle che potranno o non potranno essere le pronunce dell’Osservatorio del Viminale, aperto tutta la curva per la sua capienza massima di 2500 unità.

Oggi, intanto, l’Ancona tornerà al lavoro agli ordini di mister Gianluca Colavitto e inizierà a preparare la trasferta di domenica. Da verificare le condizioni degli infortunati Papa, Delcarro e Ruani con i primi due che saranno sicuramente assenti (a causa dei noti problemi muscolari) e il terzo che, invece, potrebbe strappare in extremis una convocazione. Non sarà della partita neanche il difensore centrale Bianconi espulso, nei minuti finali, contro l’Imolese.