Cesena-Ancona Matelica: sono già oltre 1500 i biglietti venduti per il settore ospiti

Prosegue senza sosta la prevendita per il settore ospiti del Manuzzi in vista della sfida di domenica alle 14.30 tra i romagnoli e i dorici. Sfondato il muro dei 1500. Due giorni alla fine della prevendita

Sarà esodo. La trasferta dei tifosi dorici al Manuzzi, per Cesena – Ancona Matelica di domenica ore 14.30, farà registrare numeri altissimi. Proprio come avvenuto in passato. Per quel che concerne la Curva Ferrovia – il settore ospiti dell’impianto cesenate – sono stati già oltre 1500 i biglietti venduti (su un totale di 2500) e in questi ultimi due giorni di prevendita potrebbero esserci nuove impennate. Sarà infatti possibile acquistare il tagliando, sul circuito VivaTicket online o nei punti vendita autorizzati, fino alle 19 di domani (sabato 9 ottobre) al costo di 12 euro più diritti di prevendita. Obbligatorio il Green pass per accedere allo stadio.

La squadra, intanto, è tornata a lavorare ieri al Paolinelli agli ordini di mister Gianluca Colavitto. Moretti si è fermato precauzionalmente ma, almeno al momento, la sua presenza a Cesena (probabilmente in panchina) non dovrebbe essere a rischio. Non saranno sicuramente della gara i centrocampisti Papa e Delcarro, che stanno proseguendo nel loro percorso di recupero, e il difensore Bianconi squalificato per un turno dopo l’espulsione rimediata nell’ultimo turno con l’Imolese.