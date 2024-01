Verso Ancona-Cesena, le parole dei due allenatori alla vigilia del match

Arriva il momento per l’Ancona di saggiare la consistenza della capolista. In fiducia dopo il successo di Pineto, i dorici ospiteranno la formazione che ha ormai assunto le sembianze di squadra da battere nel Girone B. Già all’andata i biancorossi avevano avuto dimostrazione dell’oggettiva forza del Cesena, che strada facendo ha fatto selezione nel gruppo di testa mantenendo un’incredibilità continuità a livello prestazionale ma anche di risultati. «Il Cesena in questo campionato ha dei numeri importanti – spiega il mister della squadra dorica, Gianluca Colavitto – pertanto vanno messe in campo tutte le armi che abbiamo a disposizione. Dovremo giocare la partita perfetta, mettendo tutto ciò che abbiamo dentro, ma di questo sono sicuro, perché vedo i ragazzi che si stanno allenando bene. Da parte nostra c’è sempre l’intenzione di voler essere dominanti, non sempre ci si riesce, ma non vogliamo snaturarci. Dovremo giocare con una mentalità aggressiva, sono queste le componenti che nel calcio di oggi fanno la differenza».

Colavitto si sofferma anche a parlare del modulo con cui l’Ancona si disporrà in campo, aspetto questo non di primaria importanza. «Da quando sono qui si parla spesso di schemi. Il mio modo di interpretare il calcio si incastra con i miei principi: prima viene l’idea di gioco, poi penso allo schieramento. A questo riguardo ho convinzioni chiare, non confuse: se poi queste sono supportate anche dai risultati, meglio ancora. Possiamo parlare di schemi quanto vogliamo, ma è l’atteggiamento quello che conta: veniamo da un successo come quello di Pineto che è arrivato al termine di una partita importante, che ci permette di acquisire sempre più consapevolezza nei nostri mezzi». «Servirà un atteggiamento tre volte più battagliero di quello mostrato contro il Pineto – dice Tommaso Barnabà, difensore biancorosso tra i protagonisti dell’affermazione conseguita a Pineto – affrontiamo una squadra che viene ad Ancona con un obiettivo preciso, ma sapremo caricarci, non solo per gli ultimi risultati ma anche grazie all’ambiente che ci sarà al Del Conero domenica».

«Colavitto è un allenatore che all’Ancona ha fatto sempre buone cose – ha dichiarato in conferenza stampa Domenico Toscano, tecnico del Cesena – andiamo ad affrontare una squadra che ha cambiato sistema di gioco, e l’abbiamo analizzata per quello che dovremo fare domani. Dobbiamo rimanere sul pezzo e continuare a spingere senza pensare a cosa sia successo sabato scorso: bisogna essere bravi a chiudere la partita precedente ed a lavorare con la stessa attenzione e determinazione alla partita successiva cercando sempre di migliorare. Perché ad Ancona dovremo fare di nuovo una grande prestazione mettendo ritmo e intensità».