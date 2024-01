Minuto 77: Ammonito Prestia, che stende senza tanti complimenti Cioffi.

Minuto 75: Corre ai ripari Colavitto: fuori Mondonico e Giampaolo (per lui solo un quarto d'ora di gara e sacrificato per esigenze tattiche) ed al loro posto fanno il loro ingresso sul rettangolo di gioco Gatto e Basso.

Nella nebbia fitta sembra che una protesta del centrocampista su un intervento fischiato dal direttore di gara sia stata giudicata esagerata. Espulsione per il giocatoredella squadra biancorossa che proseguirà in inferiorità numerica.

Minuto 73: ANCONA IN DIECI! ROSSO DIRETTO A PREZIOSO.

Minuto 68: Doppio cambio per i romagnoli. Finisce la gara di Saber Hraiec e Varone, rilevati da Berti e Francesconi.

Minuto 66: Ammonito anche Spagnoli, per un intervento in ritardo in scivolata su Silvestri. Giallo forse un po' troppo severo.

Minuto 62: DE ROSE! Cesena pericoloso con la conclusione del suo capitano, che raccoglie una respinta della difesa biancorossa e calcia da fuori area. Perucchini vola ed alza sopra la traversa.

Minuto 61: Cartellino giallo per Kargbo: fermato per fuorigioco, conclude ugualmente verso la porta e viene ammonito.

Minuto 61: Prima sostituzione per il Cesena: punta per punta, fuori Shpendi ed al suo posto Corazza.

Minuto 60: Colavitto opera un doppio cambio: Giampaolo e Cioffi dentro per Paolucci ed Energe.

Palla lavorata da Saber Hraiec e messa in mezzo per Kargbo, il quale nei pressi dell'area piccola difende il pallone nel corpo a corpo con Pellizzari, riesce con il fisico a vincere il duello ravvicinato e gira il pallone verso la porta, che si insacca alle spalle di Perucchini.

Minuto 51: LA SBLOCCA KARGBO. ANCONA-CESENA 0-1

Minuto 47: L'Ancona si affaccia per prima nell'area avversaria: inzuccata di Pellizzari sugli sviluppi di una punizione di Prezioso, pallone fuori bersaglio.

Minuto 46: INIZIA IL SECONDO TEMPO

Minuto 45: NIENTE RECUPERO. FINISCE IL PRIMO TEMPO, ANCONA-CESENA 0-0

Minuto 35: Pronta la risposta del Cesena con Kargbo, che dal limite dell'area difende la palla e la calcia verso la porta di Perucchini, spedendola di un soffio sul fondo.

Minuto 31: MIRACOLO DI PISSERI SU SACO! Su calcio d'angolo - il terzo della gara per l'Ancona - calciato bene da Prezioso, svetta il centrocampista franco-maliano il quale colpisce di testa ma trova la deviazione del portiere dei romagnoli che alza sopra in corner la sfera che sarebbe terminata sotto la traversa.

Minuto 29: PAOLUCCI! Percussione del centrocampista biancorosso, che sfruttando anche un rimpallo arriva a pochi metri dalla porta bianconera, ma al momento della battuta viene anticipato dalla spazzata provvidenziale di Silvestri

Minuto 21: Bello spunto di Energe che lavora un buon pallone sulla destra e scodella al centro, Silvestri spazza in corner.

Minuto 15: SPAGNOLI! Prima palla gol per i dorici, con il tocco di Energe che innesca Spagnoli, veloce ad incunearsi tra le maglie della difesa bianconera ma la sua conclusione è imprecisa e si perde oltre la traversa.

Minuto 12: Mondonico ferma la progressione di Shpendi trattenendo la punta dei romagnoli e viene ammonito. Giallo pesante, perchè era nella lista dei diffidati e pertanto salterà la prossima partita contro la Juventus Next Gen.

Minuto 7: Comincia a premere il Cesena, che ottiene due corner consecutivi senza però creare problemi alla difesa locale.

Minuto 5: Primo cartellino giallo estratto dall'arbitro: ammonito mister Colavitto per proteste.

Minuto 2: Primo tiro in porta dell'Ancona: su punizione calciata da Prezioso dal settore di sinistra, Pisseri in presa alta blocca la sfera.

Compare il messaggio sui led luminosi “Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario”: con queste parole di Primo Levi la Lega Pro celebra il Giorno della Memoria in ricordo delle vittime dell’Olocausto.

Minuto 1: PARTITI!

Prima del calcio d’inizio, su indicazione del Presidente Federale, viene osservato un minuto di raccoglimento per commemorare la scomparsa di Gigi Riva, ex Nazionale campione d’Europa nel 1968 e vice campione del Mondo nel 1970.

MInuto 1: FISCHIO D'INIZIO

L’Ancona riceve al “Del Conero” il caterpillar Cesena. I biancorossi chiamati a provare ad arrestare la corsa della capolista del Girone B, che ha all’attivo sedici vittorie e cinque pari fino a questo momento, ed una sola sconfitta patita nella giornata inaugurale del torneo. All’andata i romagnoli si imposero con un 4-0 piuttosto netto, e tra i temi dell’incontro ci sarà proprio la capacità dei dorici di imbavagliare il miglior attacco dell’intera Serie C e bucare la seconda miglior difesa dell’intera categoria.

Colavitto conferma lo stesso modulo di sette giorni fa a Pineto e nove undicesimi della squadra che ha battuto gli abruzzesi: le novità sono il rientro di Clemente dopo la squalifica sul binario destro al posto di Barnabà e l’inserimento di Paolucci per Basso nel pacchetto di mischia. Ancora fuori Gatto, tandem offensivo nuovamente composto da Spagnoli e Energe. Dalla parte opposta mister Toscano disegna un 3-4-1-2 che ricalca le previsioni della vigilia: Varone vince il ballottaggio con Francesconi per affiancare De Rose a centrocampo, Kargbo confermato a far coppia in avanti col bomber Shpendi, entrambi innescati da Hraiec che dopo la squalifica viene preferito a Berti per agire tra le linee.

Le formazioni ufficiali:

ANCONA: Perucchini, Cella, Mondonico, Pellizzari, Clemente, Saco, Prezioso, Paolucci, Martina, Spagnoli, Energe. All. Colavitto

A disposizione: Vitali, Pierandrei, Gatto, Cioffi, Agyemang, D’Eramo, Giampaolo, Radicchio, Barnabà, Moretti, Basso

CESENA: Pisseri, Pieraccini, Prestia, Silvestri, Adamo, Varone, De Rose, Donnarumma, Hraiec, Kargbo, Shpendi. All. Toscano

A disposizione: Veliaj, Siano, Pitti, Chiarello, Corazza, Ogunseye, Berti, Piacentini, Pierozzi, David, Francesconi, Giovannini