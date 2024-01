Alla scoperta del Cesena, prossimo avversario dell'Ancona

Con quasi 50 partecipazioni tra Serie A e campionato cadetto, il Cesena costituisce una delle nobili decadute del panorama di LegaPro. Il giorno più nero della storia del club romagnolo è datato 24 luglio 2018, con lo scioglimento della squadra da parte della FIGC a seguito del fallimento – il primo nella sua storia – dettato dalle gravi inadempienze economiche. Nonostante la salvezza in B, i bianconeri ripartono dalla Serie D da cui risalgono subito. Negli ultimi tre anni il tentativo di proseguire nella scalata è conclamato: settimo, terzo e secondo posto in regular season, con la sconfitta la scorsa primavera ai rigori contro il Lecco nel penultimo atto dei play-off promozione nazionali. Quest’anno il Cesena si è subito cucito addosso l’etichetta di squadra da battere, spinta dall’entusiasmo del pubblico (quasi 10mila spettatori di media a partita, solo il Catania nel girone C ne totalizza di più nelle sfide interne) e da un’andatura insostenibile – quasi – per chiunque.

Poco da aggiungere su una formazione che ha praticamente polverizzato la concorrenza nella corsa per il primo posto, con la sola Torres a contrastarla. Miglior attacco dell’intera LegaPro con 49 reti e seconda miglior difesa con 13 gol subiti (solo la Juve Stabia, capolista del Girone C, ne ha incassati di meno, appena 10), imbattuta tra le mura amiche in un campionato che l’ha vista sconfitta esclusivamente nella giornata inaugurale, 1-2 ad Olbia. Poi una sequenza di ventuno risultati utili consecutivi, fatta di 16 vittorie e 5 pareggi con un’unica partita conclusa senza andare a bersaglio (il 14 gennaio nello 0-0 a Ferrara contro la Spal) e la sola battuta d’arresto che ha preso forma nell’ottavo di finale della coppa di categoria, da cui è uscita per mano del Rimini che ha espugnato a fine novembre l’Orogel Stadium.

Una supremazia dettata anche dalla rosa ampia e di elevata qualità a disposizione di mister Toscano, con la punta di diamante costituita da Cristian Shpendi, nato in Ancona e cresciuto calcisticamente nelle Marche (Real Metauro e Delfino Fano), già a quota 14 centri – uno ogni 94’ visto il suo utilizzo costante ma non regolare dal primo minuto – e già nell’orbita di quella Serie A dove milita già suo fratello Stiven, domiciliato ad Empoli. Ma il club romagnolo sembra proprio non voler lasciare nulla al caso, continuando a monitorare il mercato per rinforzarsi ulteriormente: dopo l’uscita di Bumbu in direzione Gubbio, la dirigenza romagnola sta duellando col Foggia per assicurarsi Joshua Tenkorang, centrocampista che sta trovando poco spazio in B a Lecco e che l’anno scorso a Chiavari con l’Entella ha messo a segno cinque reti nonostante problemi fisici e l’impiego a singhiozzo. Ed in dirittura d’arrivo c’è anche un rincalzo per la porta: viene data per certa l’operazione che porterà a Cesena Jonathan Klinsmann, figlio di Jurgen (punta ex Inter e nazionale tedesca) con una sessantina di presenze tra i “Pro” ed attualmente svincolato dopo l’esperienza nella Major League americana.