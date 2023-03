Verso Ancona-Cesena, Colavitto: «Ritrovare lo spirito dell'andata»

Una settimana lunga si è conclusa, peraltro con un bouquet di risultati non troppo favorevoli per i biancorossi. Quella nuova si apre con l’agenda dell’Ancona che contempla la sfida con il Cesena, a cui i dorici arrivano dopo lo scivolone di Imola, il quale non ha mancato di suscitare polemiche. «A Imola non è stata certo la migliore Ancona – dice il tecnico Gianluca Colavitto - c’è capitato quest’anno un paio di volte: nell’arco di una stagione ci sono partite in cui le migliori squadre non scendono in campo. A livello nazionale ci sono due eccezioni, il Napoli e il Catanzaro, per il resto pretendere che nell’arco di 38 incontri non ci siano gare steccate è un’utopia. Scarichi mentalmente? Succedono tante cose in un’annata, quanto accaduto a Imola non mi era mai capitato in carriera. Da giocatore mi ricordo che in campo atterrò un elicottero, ma cose come martedì scorso mai. I ragazzi non hanno accampato alibi, è successo e basta. Ma adesso servono delle risposte e purtroppo non sono sempre quelle che ti attendi. Magari la gestualità di un allenatore cinque minuti prima di un inizio normale può avere un’efficacia, in quella situazione è stato diverso. Se fosse tutto semplice, matematico, lineare, allora l’allenatore che ci starebbe a fare? La società si è distinta, anche in questa circostanza. Dobbiamo guardare al futuro e cercare di far gioire i tifosi».

L’allenatore biancorosso glissa sulla situazione di classifica («Non cambia niente: ora le partite si riducono i punti sono sempre meno e dobbiamo fare in modo di consolidarci in questa posizione, in tutti i modi, poi è normale che quando non si fanno risultati le altre si avvicinano») e parla delle difficolta che il confronto col Cesena presenta. «Incontriamo una squadra che per adesso è ancora in corsa per il primo posto – commenta – ed ha vinto rotondamente contro la seconda della classe. Sarà una partita totalmente diversa da quella vissuta a novembre, lo spirito dell’andata lo dobbiamo ritrovare. Sono gli aspetti emozionali, l’atteggiamento, quello che fa la differenza. E’ un confronto tra due squadre importanti, faremo di tutto per portare a casa un risultato di prestigio».