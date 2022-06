Ancona, prosegue l’operazione centro sportivo: imminente la manifestazione d’interesse

ANCONA- Il Presidente onorario dell’Ancona Mauro Canil, gli amministratori delegati Roberta Nocelli, Roberto Ripa e il consigliere Antonio Postacchini, hanno incontrato nelle sale del Comune di Ancona il sindaco Valeria Mancinelli, l’assessore allo Sport Andrea Guidotti e tutti rappresentanti degli uffici preposti. A supporto dei dirigenti dorici, anche l’ingegner Renzi. In questo mese sono state valutate tre proposte per la realizzazione del centro sportivo della ormai prossima Us Ancona, nei terreni che si trovano davanti lo Stadio Del Conero. Con l’amministrazione, questa mattina, è stata trovata una sintesi compatibile con le esigenze urbanistiche. Nei prossimi giorni sarà presentata ufficialmente dal club una manifestazione di interesse per l’acquisizione di sette ettari su cui far sorgere il training center che sta tanto a cuore al nostro Presidente Tony Tiong. Per il conseguimento dell’area non servirà solamente il parere comunale, ma occorrerà ricevere anche quello della Regione Marche, della Provincia e di altri coinvolti:

«Siamo molto fiduciosi sul buon esito dell’operazione – ha detto Roberto Ripa al termine del summit - mi auguro che anche gli enti coinvolti, possano apprezzare la bontà dell’operazione che abbiamo messo in piedi. Sarà un’opera bellissima che sarà inserita al meglio, in totale rispetto dell’ambiente e della natura. Mi preme ringraziare infine la grandissima sensibilità e disponibilità che il Comune di Ancona ci ha mostrato ancora una volta».