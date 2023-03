Ancona, la Curva Nord chiama a raccolta la città per il rush conclusivo

A tutti coloro che hanno affrontato la lunghissima trasferta di Sassari è andato il più sincero ringraziamento di giocatori, tecnici e dirigenza dell’Ancona nel dopo partita contro la Torres. Ora, in vista del rush finale, la parte più appassionata e calda del tifo dorico è pronta a stringersi ancora di più attorno alla squadra, che cerca nelle settimane che mancano alla conclusione della regular season la posizione migliore per disputare gli spareggi promozione. Una vera e propria...chiamata alle armi quella della Curva Nord Ancona, che invita la città a sostenere i biancorossi a partire dallo scontro diretto contro la Carrarese. Oltre alla dichiarazione d’amore per i colori dell’Ancona, che è sempre andata oltre risultati e categorie di appartenenza, c’è da parte dei tifosi anche l’auspicio che la squadra dia il massimo fino alla fine per provare ad arrivare più lontano possibile.

“Curva Nord Ancona chiama a raccolta tutta la tifoseria a stare unita e coesa con la squadra. Stiamo attraversando un periodo difficile sul campo e a tratti deludente, come a Sassari – si legge nella nota stampa diffusa via social – dove i presenti meritavano ben altra prestazione, ma ciò non può degenerare nello sconforto generale. Con queste righe vogliamo far capire una volta per tutte che l'attaccamento alla maglia va oltre il risultato o la categoria, attaccamento che per anni, nei bassi fondi del calcio italiano, abbiamo sempre dimostrato e non smetteremo di certo oggi che abbiamo alle spalle una solida società, che in maniera lungimirante vuole crescere passo dopo passo.

Pertanto dobbiamo restare sempre uniti e sostenere la nostra amata Ancona fino all'ultimo minuto di questo campionato, perché siamo nati per questo e perché comunque è ancora tutto aperto. Così dovranno fare anche mister e giocatori, vogliamo gente con le palle che lotta su ogni pallone perché solo tirando fuori gli attributi si possono vincere certe battaglie. Mancano 4 finali, noi ci crediamo e dobbiamo farlo tutti insieme.

Fino all’ultima battaglia

Avanti Dorici

Tutti allo Stadio!!”