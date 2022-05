L’Ancona chiude la stagione ma guarda al futuro: «Adesso il territorio aiuti questa squadra»

ANCONA- Novanta persone circa per la cena di gala che ha chiuso ufficialmente la stagione ufficiale dell’Ancona 2021-2022. La terrazza del Ristorante Aiòn di Moroder ha ospitato lunedì scorso l’ultimo capitolo di un’annata particolare.

Presente al gran completo tutta la squadra biancorossa (con le uniche eccezioni degli infortunati lungodegenti Luca Palesi e Filippo Berardi), lo staff tecnico (in permesso per un corso di aggiornamento federale il preparatore atletico Alberto Virgili) e l’organigramma societario – dal presidente onorario Mauro Canil fino gli amministratori delegati Roberta Nocelli e Roberto Ripa - in collegamento Whatsapp con il nuovo patron Tony Tiong dal suo quartier generale di Hong Kong. Alla conviviale sono stati invitati anche i partner commerciali, rappresentanti della stampa sportiva e l’amministrazione comunale nella persona dell’assessore allo sport Andrea Guidotti.

Lo stesso Mauro Canil, ripercorrendo le tappe della stagione appena trascorso si è lasciato andare ai ringraziamenti ma ha rivolto il suo personalissimo appello a quella parte di imprenditoria locale rimasta titubante sull’aiuto da fornire a questo club: «Dico grazie ai miei collaboratori, che non hanno mai mollato soprattutto nelle difficoltà. Grazie al direttore sportivo Micciola, al mister Colavitto, al suo staff e tutti i calciatori per quello che hanno saputo regalarci. Grazie agli sponsor, fondamentali, all’amministrazione comunale, sempre disponibile, e alla stampa. Domani inizia una nuova storia per essere sempre più protagonisti. Qualcuno è stato titubante sul nostro progetto, adesso le cose sono ben diverse. Il territorio deve sostenere l’Ancona, essere presente, recitare la sua parte». A proposito di partner, tra gli altri, presenti il presidente di Estra Prometeo Marco Gnocchini, il numero uno di Confartigianato Ancona Marco Pierpaoli, e il tandem Lorenzo Gambelli-Gabriele Rossi di Generali. Assente, per impegni lavorativi, l’ex presidente dell’Anconitana Stefano Marconi (Rays)