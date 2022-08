Ancona, svelato il calendario di Lega Pro: l’esordio al Del Conero contro il Siena

ANCONA- Sarà Ancona-Siena la prima giornata di campionato in programma, anticipi o posticipi permettendo, domenica 4 settembre. Questo il responso dell’urna computerizzata che ieri sera, dopo mille peripezie e gradi di giudizio, ha finalmente elaborato i calendari dei tre gironi di Lega Pro. Ultima giornata in calendario Ancona-Recanatese, nel capoluogo il 18 dicembre e nel nuovo Tubaldi di Recanati il 23 aprile. Come ultimo atto della regular season. Nella foto (dalla Lega Pro) sotto, invece, l’intero cammino stagionale dei dorici

Prima della pubblicazione dei calendari, la Lega Pro aveva provveduto a diramare anche le date stagionali. Con l’inizio e la fine della regular season confermati per i weekend del 3-4 settembre e 22-23 aprile, l’unica sosta prevista è quella natalizia nelle domeniche del 25 dicembre (il turno si giocherà il 23/12) e del 1 gennaio. Per il resto una no-stop del torneo che, analogamente alla Serie B, non si interromperà nemmeno in concomitanza dei Mondiali in Qatar (20 novembre-18 dicembre). Saranno cinque i turni infrasettimanali in calendario, uno in più rispetto allo scorso anno, che sono stati collocati il 14 settembre, il 19 ottobre, il 30 novembre, il 1 febbraio e il 15 marzo. Date e format di playout e playoff saranno comunicate successivamente ma, stando a precedenti comunicazioni federali, la finalissima che metterà in palio la quarta promozione in Serie B si giocherà non più tardi dell’11 giugno. La Lega Pro sarà visibile a pagamento sulla piattaforma Eleven Sports e, in chiaro, sul canale di Raisport secondo un palinsesto che sarà diramato giornata per giornata.