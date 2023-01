L'Ancona puntella il centrocampo: preso Gianmarco Basso

Non si arresta il fermento sul fronte mercato per l’Ancona. Dopo l’ingaggio del centrale difensivo Agostino Camigliano, il club biancorosso comunica di essersi assicurato le prestazioni sportive del centrocampista Gianmarco Basso. Nato a Pietra Ligure il 5 gennaio 1999, alto 1.83 per 77 kg, Basso è un elemento duttile che può ricoprire diversi ruoli in mediana. Cresciuto nel Finale, con cui ha esordito in D nella stagione 2016/17 (18 presenze), ha poi militato nella primavera della Virtus Entella e per tre stagioni ha vestito la maglia della Lavagnese (69 presenze, 5 gol). Lo scorso anno era alla Vibonese in C ed ha totalizzato 37 presenze tra i professionisti, mettendo a segno anche due reti. Basso, ad ottobre, ha iniziato la stagione con la Sanremese (11 gettoni in Serie D), società che al momento della sottoscrizione del contratto, si era già accordata col giocatore riguardo la “non opposizione” in caso di richiesta da parte di una società professionistica di prima fascia.

Basso ha scelto il numero 99, e sosterrà il primo allenamento con i suoi nuovi compagni. «Sono riconoscente al Direttore sportivo Francesco Micciola per l’occasione che mi ha concesso – ha dichiarato il centrocampista – e sono a disposizione del mister, indossare questa maglia è motivo di orgoglio. Vogliamo regalare delle soddisfazioni ai nostri tifosi». Questo il commento del Direttore sportivo Francesco Micciola: «E’ il profilo che ci serviva per completare la rosa dopo l’infortunio di D’Eramo. Grazie alla Sanremese e al mio collega Marcello Panuccio per la serietà e disponibilità dimostrata”. Contestualmente, la dirigenza del sodalizio dorico comunica di aver consensualmente risolto il contratto con l’attaccante Filippo Berardi. Il club biancorosso augura a Berardi le migliori fortune per il proseguimento della carriera professionale.