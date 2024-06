Caos Ancona, giorni convulsi: prima l'esame delle manifestazioni di interesse, poi giovedì i 400mila euro per la Serie D

ANCONA – Due le date che fanno bella mostra nell’agenda dell’Ancona. La seconda è il 4 luglio, deadline entro la quale sarà obbligatorio versare i 400mila euro necessari per iscrivere la squadra in Serie D, circa il triplo di quelli che invece dovranno essere bonificati in caso di ripartenza dal primo campionato dilettantistico regionale, ovvero l’Eccellenza. Ma prima di giovedì prossimo, l’attesa è tutta per l’apertura delle proposte – fissata per domani – quando il comune esaminerà le domande pervenute dalle cordate (le manifestazioni di interesse) che hanno preso in esame l’eventualità di garantire al club l’iscrizione in sovrannumero al prossimo campionato di Serie D. Che, come del resto ha confermato il primo cittadino di Ancona, Daniele Silvetti, resta l’obiettivo prioritario, con il supporto di un gruppo imprenditoriale solido (ci sono già stati colloqui in settimana, resta da vedere se sfoceranno nella partecipazione al bando pubblicato dal comune) che riesca a sostenere economicamente la ripartenza della società dalla quarta serie.

In questi giorni convulsi, è intervenuto anche Francesco Agnello, amministratore unico e legale della società “The Dream” srl che ha acquisito le quote dal patron Tiong dell’Unione Sportiva Ancona, il quale si è detto «pronto a dare la propria disponibilità a mantenere gli obiettivi comuni e popolari, rispettando le aspettative dei tifosi, rispettando tutti gli imprenditori che seguono attentamente la vicenda e attendono la conclusione di questo confronto tra il Comune e il Sindaco». Proprio nei confronti del comune, Agnello puntualizza che «nonostante numerosi tentativi di incontro con le istituzioni e la città, non abbiamo ricevuto alcuna risposta. Questa mancanza di riscontro desta seria preoccupazione riguardo all'iscrizione in Serie D, obiettivo di successo comune sia per noi che per l'amministrazione comunale».

Infine, l’amministratore di “The Dream” pone la questione legata al bando pubblico per le manifestazioni di interesse per l’acquisizione del club. «Come è stato possibile aprire un bando pubblico – chiede nel comunicato stampa – dopo che il Comune ed il Sindaco sono stati informati, prima tramite comunicato stampa e successivamente via pec, della cessione delle quote dell'US Ancona da Tiong ad Agnello? Quali sono state le comunicazioni con il Presidente della Figc, Gabriele Gravina? Attendiamo a questo proposito risposte dal Sindaco, non dal Presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio».