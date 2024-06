Continua il sogno dell'Ancona Under 17: 2-1 all'Avellino, ora la finale degli Allievi Nazionali con il Renate

Per una prima squadra che continua a soffrire senza sapere quale potrà essere il suo destino, c’è il settore giovanile dell’Ancona che continua a sformare successi ed a regalare grandi soddisfazioni. Dopo la promozione della Primavera, arriva la vittoria della formazione Under 17 (guidata da Lorenzo Bilò, tornato in panchina dopo lo stop imposto dal giudice sportivo nei quarti di finale contro il Benevento) che ha regolato 2-1 il semifinale l’Avellino nel torneo Allievi Nazionali di Serie C. «Sono stra-contento – commenta il tecnico anconetano – queste ultime settimane sono state un turbinio di emozioni per tutto ciò che è accaduto in società. I ragazzi si sono sciolti dopo un avvio complicato, hanno dato tutto quello che avevano dentro, tirando fuori orgoglio e dignità: sono al settimo cielo per questo gruppo, ora manca un ultimo tassello, non dobbiamo precluderci nulla».

La partita

Dopo un avvio equilibrato, con un paio di scorribande sulla fascia di De Michele – il più attivo dell’Avellino - è l’Ancona a prendere in mano le redini della partita, gestendo il ritmo del possesso a centrocampo e stabilendosi con continuità nella metà campo offensiva. Al 10’ i marchigiani creano la prima vera occasione da gol, con il tiro di Lorenzo Magini respinto alla grande dall’uscita estrema, quanto decisiva, del numero 1 irpino Giuseppe Pezzella. La chance anconetana scuote però l’Avellino, che risponde per le rime al 20’ con una grande ripartenza: Gabriele Baldari, il 10 degli irpini, è ispiratissimo e sgroppando in fascia mette una gran palla al centro per D’Onofrio, ma il destro di prima intenzione del centravanti è alto di poco. È così che al 30’ l’Avellino sblocca la sfida: la torre in mezzo al campo di D’Onofrio libera la volata di Baldari che, lasciando sul posto l’avversario, serve in mezzo per De Michele che scarta Talozzi infilando l’1-0. La risposta anconetana non tarda arrivare, con un paio di azioni insistite che non portano al gol, ma la spinta porta i suoi frutti: proprio allo scadere dei 2’ di recupero l’incornata del capitano Lorenzo Galeotti ristabilisce la parità, mandando le squadre al riposo sull’1-1.

In avvio di secondo tempo, con l’Avellino che opera un doppio cambio (Garofalo e Lanzone per Chipak e De Michele) e l’Ancona che sostituisce Bassi con Tranquilli, sono i biancorossi a rendersi pericolosi al 9’ con un gran destro al volo di Daniele Garavalli sul quale Pezzella è costretto al tuffo prodigioso e alla deviazione in corner. È un Ancona decisamente intraprendente quello che approccia alla ripresa: la pressione altissima della squadra di Billò mette in difficoltà l’Avellino, che viene stretto nella morsa dei marchigiani. A metà tempo sia Molino che Bilò operano un doppio cambio provando a pescare energie fresche dalle panchine: entrano Montagna e Cilla per l’Ancona, così come Coppola e Bianco per i Lupi. L’Avellino arriva al finale di partita col fiato corto, la spinta è tutta dei ragazzi di Bilò che cingono d’assedio l’area di rigore irpina: al minuto 80’ clamorosa doppia chance, col destro di Galeotti che si schianta sul palo e il tap-in di Schiavoni deviato miracolosamente in angolo. Proprio dagli sviluppi del corner, però, arriva il meritato 2-1, ancora con Galeotti che risolve con una zampata nel cuore dell’area di rigore. L’Avellino, con le ultime energie rimaste e con la forza della disperazione, prova a gettarsi in avanti, senza però riuscire a costruire un’occasione degna di nota.

Per i giovani biancorossi ora arriverà l’ostacolo Renate, che nell’altra semifinale disputatasi allo Stadio “Della Vittoria” di Tolentino hanno superato il Cesena con il medesimo punteggio, ma dopo i tempi supplementari. Appuntamento ora per martedì 18 giugno alle 20, a San Benedetto del Tronto, quando si giocherà la gara che vale il tricolore: partita che sarà trasmessa in diretta su DAZN e Vivo Azzurro TV.