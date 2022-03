L’Ancona all’assalto della Viterbese: «Sarà una delle ultime otto finali»

Domani alle ore 14:30 l’Ancona Matelica tornerà a giocare tra le mura amiche contro i gialloblù della Viterbese, sulla cui panchina in settimana è tornato a sedere mister Dal Canto. Il match di andata dello scorso ottobre a Viterbo terminò 2-2: alle reti di Iannoni e Del Sole risposero quelle di Volpe e Volpicelli.

«Come al solito ci aspetta una partita importante – ha dichiarato mister Colavitto – sarà una delle ultime otto finali. Incontriamo una squadra espetta, che non fa minutaggio e che è stata costruita per recitare un altro ruolo in questo campionato. I laziali saranno sicuramente assetati di punti, in questa settimana c’è stato anche il ritorno di mister Dal Canto. Per fare risultato dovremo dare tutti il massimo e cercare di chiudere il campionato nel migliore dei modi».

«La squadra deve entrare in campo come ha sempre fatto – ha proseguito il tecnico - con la massima organizzazione, con l’entusiasmo, con la giusta voglia di far parlare bene di sé perché queste sono le nostre armi con le quali proveremo ad aggiudicarci un posto nei playoff. Abbiamo voglia di non deludere la nostra gente che ogni domenica in campo fa sempre tre punti, anche quando noi non ci riusciamo, nonostante mettiamo sempre tutto il nostro impegno».

Di seguito l’elenco dei giocatori convocati: Avella, Bianconi, D’Eramo, Del Sole, Delcarro, Di Renzo, Faggioli, Gasperi, Iannoni, Iotti, Masetti, Maurizii, Moretti, Noce, Palesi, Papa, Pecci, Rolfini, Ruani, Sabattini, Sereni, Tofanari, Vitali.