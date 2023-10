Serie C

Serie C Girone B

Squadra in casa

Squadra in casa Ancona

Minuto 95: FISCHIO FINALE - ANCONA BATTE AREZZO 3-0

Minuto 90: Saranno cinque i minuti di recupero.

Minuto 85: Colavitto completa i cambi: dentro Gavioli ed Agyemang al posto di Martina e Paolucci.

Contropiede dei biancorossi con Kristoffersen che si invola verso la porta avversaria, prova a dribblare Borra ma viene fermato, la sfera viene però raccolta da Paolucci che la calcia versa la porta sguarnita, venendo respinta dalla difesa toscana quando ha già varcato la goal-line.

Minuto 82: GOL DELL'ANCONA!! - ANCONA-AREZZO 3-0

Minuto 77: Ultimo cambio per la squadra toscana: Coccia per Lazzarini

Minuto 71: Doppio cambio per mister Colavitto: Kristoffersen e Marenco dentro per Cioffi e Nador.

Minuto 70: Giallo per Martina che ferma con le maniere forti Pattarello.

Minuto 68: Si aprono spazi per l'Ancona: Cioffi entra in area e tenta un diagonale che però e fiacco e viene controllato in presa da Borra.

Minuto 65: Indiani opera il quarto cambio affidandosi al bomber Gucci (5 reti finora) e toglie uno spento Kozak.

Palla caparbiamente recuperata al limite dell'area biancorossa da Nador che innesca il contropiede, Cioffi punta l'area però viene travolto alle spalle ma l'arbitro lascia proseguire per il vantaggio, e sul cross basso di Paolucci c'è Alberto Spagnoli a indovinare il piattone che mette dentro il pallone del 2-0.

Minuto 62: GOL DELL'ANCONA!! ANCONA-AREZZO 2-0

Minuto 60: Primo cambio per l'Ancona: applausi per Energe che viene rilevato da Saco.

Minuto 57: Arezzo ora più aggressivo e con un baricentro maggiormente avanzato: ci prova Castiglia da fuori, palla sopra la traversa.

Minuto 55: Secondo ammonito per l'Arezzo: giallo a Lazzarini per una evidente trattenuta su Cioffi.

Minuto 53: PROTESTE DELL'AREZZO PER UN GOL ANNULLATO. Gaddini manovra sulla sinistra, cross tagliato su cui si inserisce Kozak che devia il pallone in rete, dopo essere partito però in posizione di off-side segnalata dall'assistente dell'arbitro.

Minuto 51: Primo giallo anche per l'Ancona, all'indirizzo di Cella che ferma irregolarmente lo spunto di Pattarello. Sulla punizione di Gaddini, la barriera devia la conclusione in calcio d'angolo.

Minuto 49: Guizzo di Cioffi che si incunea tra le maglie della difesa toscana e conclude in spaccata, ma Borra respinge.

Minuto 48: Primo cartellino giallo della gara: ammonito il neo entrato Castiglia che si immola per fermare una ripartenza di Nador.

Indiani riparte nella ripresa proponendo sul rettangolo di gioco Castiglia e Pattarello, i quali prendono il posto di Mawuli e Guccione.

Minuto 46: INIZIA IL SECONDO TEMPO

Minuto 45+5: FINE PRIMO TEMPO - ANCONA-AREZZO 1-0 (Energe)

Minuto 45+4: Primo pallone toccato con le mani da Perucchini, che esce sicuro in presa su un insidioso traversone calibrato dalla sinistra.

Minuto 45: L'arbitro assegna cinque minuti di recupero, tenendo conto del prolungato stop seguente all'infortunio di Trombini.

Due buone opportunità per l'Ancona in altrettante ripartenze, ma l'ultimo passaggio di Energe ad innescare Cioffi e Spagnoli è in ambedue i casi troppo lungo, anche se di poco.

Minuto 31: Gioco che si è fermato per oltre tre minuti: sul gol dei biancorossi si è infortunato il portiere Trombini, obbligato a lasciare il posto tra i pali a Borra.

Azione manovrata dell'Ancona, palla a Martina che crossa per Nador il cui colpo di testa scavalca Trombini, poi a un passo dalla porta arriva il tocco di Energe che accompagna la sfera nel sacco.

Minuto 27: GOL DELL'ANCONA!!

Minuto 22: Cioffi si prende d'astuzia un angolo bruciando sullo scatto un preoccupato Lazzarini che mette in corner. Sul tiro dalla bandierina (il terzo per i biancorossi) deviazione volante di Nador appostato sul palo più vicino, ma la difesa dei toscani sbroglia.

Più Ancona che Arezzo in questo momento, coi dorici che hanno conquistato metri e guadagnato due tiri dalla bandierina, calciati senza esito.

Minuto 14: Fischi del "Del Conero" per una strattonata di Montini ai danni di Energe, che cade a terra in area. Il signor Poli di Verona fa cenno che si può proseguire.

Minuto 6: Applausi del pubblico per un "no-look" di Spagnoli in area a beneficio di Paolucci, che per poco non intercetta la sfera, finita a fondo campo.

Fase di studio, con l'Arezzo che prende per primo l'iniziativa.

Minuto 1: CALCIO D'INIZIO

Le formazioni ufficiali:

ANCONA: Perucchini, Barnabà, Cella, Pellizzari, Martina, Nador, Gatto, Paolucci, Energe, Cioffi, Spagnoli. All. Colavitto

A disposizione: Vitali, Testagrossa, Marenco, Agyemang, Kristoffersen, Clemente, Dutu, Radicchio, Mattioli, Gavioli, Saco, Basso.



AREZZO: Trombini, Lazzarini, Risaliti, Chiosa, Montini, Mawuli, Damiani, Foglia, Guccione, Kozac, Gaddini. All. Indiani

A disposizione: Ermini, Borra, Bianchi, Settembrini, Pattarello, Iori, Zona, Castiglia, Poggesi, Masetti, Coccia, Gucci.

A quattro giorni dal pareggio di Rimini e dal lunedì che ha segnato la fine dell'avventura di Marco Donadel sulla panchina biancorossa, l'Ancona ospita l'Arezzo nella decima giornata di andata del Girone B di Lega Pro, che coincide con il ritorno in panchina di Gianluca Colavitto, richiamato a guidare i dorici dopo l'esonero dello scorso Aprile. Il marchio fabbrica del tecnico campano è subito visibile nell'undici di partenza, con il consueto 4-3-3 che prevede il tridente formato da Energe, Cioffi e Spagnoli.