L'Ancona risorge con l'Arezzo, e saluta al meglio il ritorno del "Comandante"

Risuona la Marcia Trionfale al “Del Conero”, ma le note stavolta sembrano più “tonde”. Risuona per un’Ancona che vince ma soprattutto convince, con un secco 3-0 che bagna nel miglior modo possibile il ritorno in panchina del “Comandante” Colavitto. Era, in fondo, quello che tutti si aspettavano, che tutti auspicavano con il rientro del mister campano, il cui compito era quello di rivitalizzare una formazione che in un mese e mezzo non ha saputo mai brillare di luce propria e nemmeno dare l’impressione di poter fare quell’upgrade necessario per tenere il passo di chi la precede in classifica. Il buon Gianluca, come del resto nessuno, non ha certo la bacchetta magica, né il Dna da Re Mida capace di trasformare in oro quello che in precedenza sembrava avesse ben altro valore, e la prova dell’inversione totale di rotta dovrà arrivare nelle prossime uscite. Però, si è vista un’Ancona diversa: che punta la porta, attacca la profondità, dinamica e volenterosa. Ed in grado di portare a casa tre punti meritati, stavolta senza se e senza ma.

Nel primo tempo, l’Ancona non rischia praticamente nulla, con Perucchini che si sporca i guantoni la prima volta solo in pieno recupero, uscendo in presa alta su un traversone. Più preoccupato l’Arezzo, che in un paio di circostanze non fa complimenti nel liberarsi di un pallone che sembra scottare, quando arriva dalle parti di Energe e Cioffi. Sono loro i propulsori della manovra offensiva dell’Ancona, che ad onor del vero non fa sudare freddo Trombini (poi uscito per infortunio), ma produce il gol alla prima vera occasione creata. Un pallone orchestrato in maniera elaborata e custodito gelosamente al limite dell’area ospite finisce a Martina il cui cross tagliato trova sul versante opposto Nador, che sovrasta Mawuli ed inzucca pescando Energe praticamente sulla linea della porta sguarnita, per il più facile degli appoggi. Basta questo ai dorici per andare al riposo avanti di un gol, ora schierati secondo un criterio che appare più logico e palesando un ordine ed un’organizzazione che in precedenza ha sempre dato l’impressione di latitare.

A gettare una secchiata di ghiaccio sulle buone intenzioni dei toscani, che in un inizio ripresa maggiormente spavaldo erano anche riusciti a gonfiare la rete della porta difesa da Perucchini (ma senza fare i conti con la bandierina dell’assistente che pizzica Kozak in un fuorigioco molto “borderline”) è Alberto Spagnoli, al suo quarto centro stagionale. Micidiale il contropiede biancorosso, propiziato da una palla recuperata da Nador e finalizzato dal bomber su invito di Paolucci. Partita di fatto chiusa, che Colavitto provvede a blindare rimpolpando il centrocampo e passando ad un 3-5-2 con Kristoffersen a spalleggiare Spagnoli in avanti e Marenco ad affiancare dietro Cella e Pellizzari. L’Ancona si permette addirittura il lusso di chiudere il match in attacco, dopo aver realizzato il tris con Paolucci (lesto a rimediare all’uno contro uno fallito da Kristoffersen solo davanti a Borra). E dopo il triplice fischio, insieme alla musica dagli altoparlanti, c’è anche il sottofondo degli applausi convinti del pubblico, a dare il bentornato ai tre punti. Ed al “Comandante” Colavitto.