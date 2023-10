Ancona-Arezzo, gli highlights dell'incontro. Scatta intanto la prevendita per Fermo

Entusiasmo e soddisfazione dopo il rotondo 3-0 all’Arezzo, ma il tempo di festeggiare è limitato. Dal “Del Conero” al “Bruno Recchioni” il passo è infatti breve. Perché appena tre giorni separano l’Ancona dal secondo derby stagionale, sul campo della Fermana, per quello che costituirà il primo impegno esterno della gestione Colavitto-bis. Per l’incontro, in programma domenica sera a partire dalle 20.45, sono stati messi riservati ai tifosi dorici poco meno di mille biglietti, pari all’intera capienza del settore ospiti dell’impianto. I tagliandi possono essere acquistati al costo di 12,00 € sino alle ore 19 di sabato 28 su Vivaticket (raggiungibile all’indirizzo www.vivaticket.com), circuito deputato alla distribuzione dei ticket d’ingresso. In base alle direttive della Questura, per gli altri settori dello stadio è vietata la vendita a tutti i residenti nella provincia di Ancona.