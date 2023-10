Ancona, la App ufficiale debutta con mille download. In arrivo l'abbonamento formato card

Tante settimane di lavoro, ripagate dal varo di una App che ha sfondato il tetto dei mille download nel giorno del debutto. C’è grande soddisfazione da parte di Luca Rotili, Responsabile Marketing e Social Media, nel commentare il lancio della nuova applicazione ufficiale dell’Us Ancona, uno strumento utile per tutti i tifosi e che si configura anche come un prezioso “advice” per restare aggiornati e vivere quotidianamente in maniera ancora più completa il club dorico.

«I meriti non sono solo miei – commenta – ma anche della Makeventi che ci ha supportato fin dal primo giorno in tutto e per tutto. Ci abbiamo lavorato per molte settimane grazie al contributo dell’Amministratore delegato Giulia Mazzarini, senza dimenticare il Segretario di Confartigianato Marco Pierpaoli che, nonostante il suo ruolo istituzionale, ha sposato il nostro progetto. L’App è un contenitore nato per inglobare tutte le funzionalità che ogni tifoso desidera. Dalla parte marketing, all’acquisto dei biglietti per le gare casalinghe, alle notizie pubblicate sul nostro sito. Inoltre, nel giorno della partita, basterà attivare il pulsante “radiocronaca” per ascoltare la partita diffusa da Radio Tua.

Nel corso del tempo la perfezioneremo aggiungendo anche altro – prosegue – a cominciare dalle notifiche. Ci sono delle funzionalità da inserire, siamo un pochino in difficoltà a mostrare il calendario perché le gare sono programmate di periodo in periodo. Finora sono stati effettuati più di mille 1000 download in un giorno, quindi i risultati sono stati ottimi. Al momento non è possibile per una questione di licenze, scaricare l’App dall’estero ma stiamo lavorando anche a questo. A tal proposito, per scaricarla è possibile consultare l’App Store o Google Play scrivendo nel motore di ricerca U.S.Ancona».

Oltre alla conferma dell’arrivo entro fine mese del materiale ufficiale da “King” e nel circuito “Intersport”, Rotili parla anche della campagna abbonamenti. «E’ terminata da alcune settimane – dice – e sono state sottoscritte 2500 tessere.Siamo stati contentissimi per la risposta del pubblico, a cui va un grandissimo grazie: cercheremo di fare il massimo per premiare chi ci ha dato fiducia. La card in sostituzione dell’abbonamento cartaceo? E’ un tema ricorrente. La card è in lavorazione, la campagna è stata chiusa il 23 settembre e tutti i dati sono stati elaborati il 25. E’ normale, pertanto, che i tempi non siamo proprio rapidi. Naturalmente non è l’Ancona che si occupa della produzione delle card, ma il circuito Do It Yourself. Entro la fine del mese dovrebbe arrivare tutto, poi come società organizzeremo delle date con i luoghi per il ritiro. I possessori della carta chimica rilasciata al momento dell’acquisto, possono nel frattempo fare una scansione o una foto dal proprio smartphone affinché, durante la fase dei controlli per accedere allo Stadio, non abbiano imprevisti. Tuttavia, se la carta dovesse essersi scolorita, è possibile consultare lo 06-0406 per ricevere altre indicazioni»