Ancona, è ancora Colavitto: per il “Comandante” un biennale sulla panchina biancorossa

ANCONA- Gianluca Colavitto sarà ancora l’allenatore dell’Ancona. Il tecnico campano, che quest’anno ha terminato al sesto posto in campionato raggiungendo con anticipo la salvezza e la qualificazione ai playoff (terminati al primo turno con l’Olbia), si legherà ai colori biancorossi per i prossimi due anni attraverso un contratto biennale in cui non mancheranno bonus e incentivi al raggiungimento di alcuni obiettivi di classifica. Parallelamente, come maturato in sede di trattativa, la squadra verrà rinforzata in sede di mercato con la nuova proprietà targata Tiong vogliosa più che mai di gettare le basi per un futuro ambizioso tecnico e societario del club:

«Possiamo comunicare – ha dichiarato il neo amministratore delegato Roberto Ripa – di aver raggiunto l’accordo con mister Colavitto, che sarà il tecnico dell’Ancona per le prossime due stagioni. Siamo soddisfatti di proseguire il rapporto iniziato con lui. Questo per noi è un segnale importante di continuità, di voglia di crescita e di rafforzamento del percorso fatto fino a oggi. Insieme ci apprestiamo a vivere nuove sfide importanti che riguardano sia la parte strutturale che quella sportiva». Soddisfatto anche il “Comandante” dopo la stretta di mano decisiva arrivata nell’incontro di ieri (5 maggio) con Ripa e con il ds Francesco Micciola: «Sono veramente felice, far parte della famiglia Ancona per altri due anni è per me una soddisfazione enorme».

E proprio Micciola, che con Colavitto vanta un rapporto di grande stima professionale, ha già messo nel mirino il futuro: «Siamo contenti della conferma del mister. Ero molto convinto che potesse rimanere visto il grande lavoro fatto. Ringraziamo la società per la fiducia. Inizieremo subito a prepararci per affrontare al meglio la nuova stagione».