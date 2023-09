Ancona, Macchioni k.o.: rottura del crociato e lungo stop

Si apre con una brutta tegola il campionato dell’Ancona. La società ha infatti comunicato che Alessandro Macchioni ha eseguito questa mattina gli esami strumentali per valutare l’entità dell’infortunio riportato mercoledì scorso in allenamento. «La risonanza magnetica – ha detto il responsabile sanitario del club biancorosso Giorgio Del Gobbo - ha confermato la prima diagnosi. Il difensore ha riportato la rottura del crociato anteriore del ginocchio sinistro e dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico».

Si verifica quindi la peggiore tra le ipotesi formulate: il centrale piemontese finirà sotto i ferri e resterà nell’elenco dei disponibili per parecchio tempo, visto che bisognerà attendere circa sei mesi per ritrovarlo sul rettangolo di gioco. La sfortuna non sembra quindi abbandonare un Macchioni che, per alcuni imprevisti di carattere fisico, già nella seconda parte dello scorso torneo non era riuscito a fornire il suo contributo alla Fermana, squadra in cui era approdato nella finestra invernale di mercato. La dirigenza dorica sarà pertanto chiamata a correre ai ripari, ma con la chiusura delle liste di trasferimento si dovrà necessariamente attingere dal serbatoio dei “free-agent”. Lista a cui appartiene Filippo Frison, centrale difensivo classe 2002 già monitorato dalla società dorica e reduce dalla stagione trascorsa al Fiorenzuola, dopo una lunga militanza nel settore giovanile della Fiorentina.