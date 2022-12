La dedica di Colavitto: «La vittoria è per Alberto Spagnoli»

L’Ancona torna a festeggiare con i suoi tifosi al “Del Conero”. Lo fa in una ricorrenza importante, come quella della Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità, proclamata dall’ONU con lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’inclusione e la difesa dei diritti delle persone con disabilità. E lo fa con un punteggio rotondo, scaturito grazie ad un’ora di gioco disputata su buoni ritmi, a cui ha fatto seguito un calo che non ha, però, messo a repentaglio il successo, legittimato dalla terza rete arrivata ad una manciata di minuti dal fischio conclusivo.

«La squadra mi è piaciuta molto nei primi 45’ e sino al raddoppio – commenta il tecnico Gianluca Colavitto - invece dopo non mi ha convinto del tutto, avremmo dovuto gestire meglio il pallone. Nella prima frazione avremmo potuto far male diverse volte all’Alessandria, anche prima del gol di D’Eramo se avessimo operato delle scelte migliori al momento dell’ultimo passaggio. Ci stiamo lavorando ma ancora non ci siamo. Non era una partita facile, visto che i piemontesi fuori casa avevano infilato una serie di risultati utili anche su campi difficili, ed aver vinto con un punteggio largo per noi è importante. Abbiamo 28 punti a due giornate dal termine del girone di andata, mi pare che siamo in linea con i programmi della società. Vedo i ragazzi molto applicati, per cui sono fiducioso di chiudere bene il girone».

Arriva anche una dedica speciale per una vittoria che mancava dall’impresa di Cesena: «I miei giocatori volevano assolutamente vincere oggi – prosegue il mister - per dedicare questa vittoria ad Alberto Spagnoli. Se lo merita: la sua assenza si sente, grazie all’appoggio dei compagni, della società e dello staff è sbocciato. Sono convinto che, vista la sua gran voglia di tornare, lo riavremo quanto prima con noi. Ed a margine dei complimenti da tributare all’intero gruppo, il tecnico biancorosso si sofferma su D’Eramo e Simonetti: «Sono contento per il suo gol, è un ragazzo sempre molto disponibile. Uno che si fa trovare sempre pronto. Sa rendersi utile in ogni modo, la sua duttilità è un valore. Pier Luigi (Simonetti ndr) ha giocato con un problema alla mano, è un combattente».